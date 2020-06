La (non) manutenzione del Verde

Come Abitare a Roma monitoriamo in maniera certosina le condizioni delle nostre aree verdi, sia che siano parchi, che piazze e square centrali e diciamolo, diventiamo petulanti quando ormai, anche più volte al giorno, leggiamo di spot autocelebrativi da parte di una maggioranza sia capitolina che municipale che decantano lavori di manutenzione del verde che per i nostri territori sono rari e difficili da scovare.

Quello del video sull’aiuola tra via Romolo Balzani e via Francesco Ferraironi non è che una delle centinaia di situazioni presenti da Porta Maggiore a La Rustica.