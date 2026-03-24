La notte del “No”: Roma si accende e incorona il campo largo

Roma si sveglia dopo una notte lunga e carica di significati politici, con le piazze del centro trasformate in un simbolo di rivincita e di ritrovata unità.

Il netto successo del “No” al referendum sulla giustizia ha acceso l’entusiasmo tra i sostenitori del fronte contrario alla riforma, dando vita a una mobilitazione che ha superato i confini sindacali per diventare qualcosa di più ampio: una prova generale di coalizione.

Tra Piazza Barberini e Piazza del Popolo, migliaia di persone si sono riversate in strada, accompagnate dalle note di “Bella Ciao” e da slogan che richiamano la difesa della Costituzione.

In gran parte giovani, studenti e attivisti, i manifestanti hanno celebrato un risultato che nella Capitale ha assunto proporzioni nette: il “No” si è imposto in quasi tutti i municipi, consolidando un dato politico che va oltre il semplice esito referendario.

Quella che inizialmente era stata promossa come una manifestazione della CGIL si è trasformata, nel corso della serata, in un vero e proprio palcoscenico politico.

Sul retro di un camion, diventato per l’occasione un palco improvvisato, si sono alternati i principali leader dell’opposizione, offrendo l’immagine di una convergenza che fino a pochi mesi fa appariva tutt’altro che scontata.

Maurizio Landini ha parlato di una nuova fase, definendo il risultato “l’inizio di una stagione diversa” sul piano sociale e civile.

Accanto a lui, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno mostrato una sintonia che non passava inosservata: la segretaria del Partito Democratico ha rivendicato il valore della mobilitazione popolare, mentre il leader del Movimento 5 Stelle ha interpretato il voto come un segnale politico diretto al governo.

A completare il quadro, la presenza dei rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, a sottolineare la compattezza del fronte progressista.

In questo scenario, il sindaco Roberto Gualtieri ha assunto un ruolo centrale. Presente tra la folla e visibilmente soddisfatto, ha letto il risultato come una bocciatura netta di una riforma ritenuta “sbagliata e pericolosa”, sottolineando come i cittadini abbiano difeso l’equilibrio costituzionale.

Per il primo cittadino, il dato dell’affluenza — superiore al 64% — rappresenta anche una risposta politica importante, che rafforza la sua posizione dopo settimane di tensioni e attacchi.

Ma oltre la festa, resta il segnale politico. La serata romana sembra aver dato forma concreta a un’ipotesi di alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra, un “campo largo” che trova nella Capitale un primo terreno di sintesi.

Se il referendum è stato il banco di prova, la piazza ha rappresentato il passo successivo: quello della costruzione di un’alternativa.

Roma, almeno per una notte, non è stata solo il luogo della celebrazione di una vittoria, ma anche il laboratorio di un possibile nuovo equilibrio politico nazionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.