“La Notte delle Cinque Lune, processo al conte Everso dell’Anguillara” alla libreria Gangemi  

Nella via di Papa Giulio II ma anche di Giulia Farnese a Roma si presenta il volume sugli Anguillara. Martedì 19 ottobre 2021, alle ore 17.00, in via Giulia 142, nella prestigiosa sede di Gangemi Editore International, ha luogo la presentazione del libro “La Notte delle Cinque Lune, il processo al Conte Everso dell’Anguillara, estinzione dell’antica stirpe” di Biagio Minnucci e Graziarosa Villani.

Modera l’evento Tommaso di Carpegna Falconieri, docente di Storia Medievale presso l’Università di Urbino. Sono presenti gli autori dottor Biagio Minnucci e dottoressa Graziarosa Villani accanto al sindaco di Anguillara Sabazia, avvocato Angelo Pizzigallo, al consigliere regionale del Lazio dottor Emiliano Minnucci, alla Storica dell’Arte, dott.ssa Viviana Normando, alla Storica della Gastronomia, dottoressa Sandra Ianni, al giornalista del Corriere della Sera , dottor Giuseppe Pullara.

Leggono brani dal libro gli attori Jennifer Mischiati e Fabrizio Catarci. L’iniziativa si avvale del contributo di Lazio Crea e del patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia.

Appuntamento e volume da non perdere per le scoperte documentarie e la fluidità del romanzo storico che restituiscono con immediatezza le intricate ed appassionanti vicende della più antica famiglia di conti degli Anguillara. Il volume è stato realizzato nell’occasione speciale del Millenario del “Castrum Anguillaria”.

Per informazioni e prenotazioni: 360/805841.