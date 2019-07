La nuova favola di Amore e Psiche di Liliana Manetti

Sabato 6 luglio 2019, alle ore 20.00, nell’elegante location interno 4 di via della Lungara n 44, gestita dall’attrice coreografa e ballerina Chiara Pavoni, si terrà una delle ultime presentazioni su Roma del fortunato tour della poetessa, scrittrice e redattrice di radio e riviste on line e cartacee Liliana Manetti. “La nuova favola di Amore e Psiche”, l’ ultima fatica letteraria dell’autrice pubblicata dalla casa editrice l’Erudita, marchio indipendente della Giulio Perrone Editore non è la classica storia d’amore: assomiglia più ad un romanzo di formazione.

La protagonista, la bella e giovane Kyiomi, una ragazza giapponese originaria dell’isola di Sapporo nella penisola di Hokkaido colpita dalla sindrome di Stehndal è alla prese con il più grande amore della sua vita, un uomo misterioso e sfuggente che l’abbandona. Le parti salienti della trama colgono questa donna in una particolare situazione: vicina alla seconda laurea vede prepotentemente l’arte far ingresso nella sua vita e grazie a questa immensa spinta creativa trova la forza di manifestare il suo carattere e inseguire i suoi sogni.

In questa ultima tappa romana del tour l’attrice Chiara Pavoni ha creato una nuova performance adatta alla serata in collaborazione con il cantautore Emiliano Negro, che eseguirà dal vivo alcune sue canzoni su testi di poeti contemporanei incontrati in questi ultimi anni (tra le quali “pace” di Liliana Manetti dalla silloge ”Il fiore di loto” ). Non mancherà un omaggio al grande Checco Durante appartenente alla tradizione romanesca del secolo scorso, dalla quale lui stesso proviene; poesia e musica, due forme d’arte che spesso si sono unite nella storia. Al termine dell’evento verrà offerto un aperitivo. Per iinfo e prenotazioni chiamare il 3926780972.