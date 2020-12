La nuova mostra a cura di Villa Altieri dedicata al Natale 

La Biblioteca istituzionale e Archivio storico della Città metropolitana di Roma Capitale, Villa Altieri, ha potenziato in questi mesi la costituzione di percorsi gratuiti e fruibili on line, bibliografici e documentaristici, aprendo le porte “virtuali” alla fruizione e alla conoscenza di tesori spesso poco conosciuti sull’arte, la letteratura e il cinema legati al territorio metropolitano.

Per le festività natalizie, è stata realizzata un’approfondita mostra bibliografica, iconografica e video documentale, raggiungibile a questo link: http://biblioteca- provinciale.provincia.roma.it/ news/doce-natale-tess%E2%80% 99arecorda-sapea-de-mannorle- nocchie-e-mele-il-natale- poesia-e-prosa-roma-e-nel-

“Doce Natale, tess’arecorda? Sapea de mannorle nocchie e mele?”: letture e interpretazioni di testi e poesie dialettali, a partire da Aurora Fratini, che dà il titolo alla mostra, e poi Rodari, Trilussa, Belli, Moravia e tanti altri. Il reading virtuale è disponibile anche sul canale Youtube della Città metropolitana di Roma Capitale, a questo link: https://youtu.be/0nc2vE_ GJh4

“Questo Natale ha un sapore particolare, intimo e carico di speranza. Invito tutti i cittadini del territorio metropolitano, a partire dai giovani studenti dei nostri comuni, a dedicare qualche momento di questi giorni di festa, seppur in lock down, a seguire e fruire di questa preziosa raccolta dedicata alle tradizioni delle festività legate al nostro territorio e a come scrittori, poeti e artisti le hanno raccontate”.

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria Zotta.