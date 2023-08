La nuova stagione sportiva dell’ASD Atletica Tor Tre Teste

Dopo la sosta estiva, riparte la stagione di atletica dell’ASD Atletica Tor Tre Teste, portando alcune novità.

Corsi per atleti nati dal 2019 al 2002

Da martedì 5 settembre 2023, inizierà la nuova stagione di atletica leggera, presso l’impianto Antonio Nori, in largo Serafino Cevasco.

Sono previsti corsi per atleti nati dal 2019 al 2002, categorie alle prime armi fino alle Promesse. Una volta a settimana, è previsto un gruppo di allenamento dedicato a ragazzi con disabilità.

Le lezioni si svolgeranno rispettando il calendario scolastico (settembre-giugno) con i seguenti orari:

Martedì e Giovedì

Dalle 15.15 alle 16.45: per i nati fino al 2012

Dalle 16.00 ale 17.00: per i ragazzi d.a. (solo il martedì)

Dalle 17.00 alle 18.00: per i nati nel 2019

Dalle 17.00 alle 18.30: per i nati dal 2013 al 2018

Sabato mattina

Dalle 9.30 alle 11.00: per i nati fino al 2012

Dalle 11.00 alle 12.30 : per i nati dal 2013 al 2018

Dalle 11.00 alle 12.00 : per i nati nel 2019

L’attività è guidata da tecnici qualificati FIDAL e da laureati in Scienze Motorie, diversificata a seconda dalla data di nascita in modo da contribuire allo sviluppo psico-motorio e attitudinale dei ragazzi,

rispettando le esigenze e potenziando le capacità individuali.

Vista la forte richiesta per nostri corsi, rispettando il rapporto istruttore/n° di atleti, sarà possibile riservare il proprio posto agli allenamenti.

Fino il 26 Agosto sarà possibile pre iscriversi, con una riduzione sulla quota, andando sul nostro sito www.atleticatortreteste.it , troverete le indicazioni per procedere.

Corso di atletica per adulti

Da lunedì 11 settembre, prenderà il via un corso di atletica dedicato agli adulti, oltre i 23 anni, perché l’attività fisica è una medicina a tutti gli effetti, un corso che offre numerosi vantaggi per il benessere fisico e mentale.

Attraverso l’allenamento mirato, si possono ottenere grandi benefici. L’atletica migliora la resistenza, la forza muscolare e la flessibilità.

Aiuta a bruciare calorie, favorisce il controllo del peso e stimola il sistema cardiovascolare.

Inoltre, l’atletica promuove il rilascio di endorfine, migliorando l’umore e riducendo lo stress.

Partecipare al Corso di atletica per adulti permette di socializzare, condividere esperienze ed essere parte di una comunità attiva.

Sceglierlo significa investire sulla propria salute, sentirsi più energici e raggiungere il proprio potenziale fisico e mentale.

Il corso di atletica per adulti si tiene nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, l’orario delle lezioni è dalle 18.15 alle 19.30.

Decidi tu quanto allenarti una, due o tre volte a settimana.

Ginnastica per tutti

Sempre da lunedì 11 settembre, ma di mattina, dalle 9.30 alle 10.30, parte, Ginnastica per tutti, un percorso dedicato agli adulti, perchè l’attività fisica è una medicina a tutti gli effetti, serve perciò partire subito col piede giusto.

Un percorso speciale di allenamento e riabilitazione motoria, elasticità muscolare, forza e resistenza. Non si parla di atletica leggera, ma di un esercizio per un ritorno alla vita quotidiana di qualità.

Anche questa attività si tiene nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle 9.30 alle 10.30, decidi tu quanto allenarti una, due o tre volte a settimana, ma ricordati di portare un tappetino.

Preparazione alle prove fisiche per i Concorsi Militari

E’ sempre attiva, invece, l’assistenza per la preparazione alle prove fisiche per i Concorsi Militari.

La preparazione atletica è affidata ai nostri Personal Trainer altamente specializzati nella Preparazione per le prove fisiche dei Concorsi Militari

(Prove Fisiche Esercito, per la Marina Militare, per l’Aeronautica, per la Polizia di Stato, per i Carabinieri, la Guardia di Finanza e così via) e si svolge all’interno del centro Sportivo Antonio Nori.

Le prove fisiche sono presenti nella maggior parte dei principali Concorsi Militari e non vanno assolutamente sottovalutate, in quanto l’idoneità è indispensabile, inoltre,

spesso, le prove fisiche assegnano punteggi fondamentali ai fini della formazione delle graduatorie finali.

Per informazioni sulle attività chiamare il 348.2827977 o inviare una mail a info@atleticat3t.it

A.S.D. Atletica Tor Tre Teste Via Davide Campari 164, 00155, ROMA CF 97976200580 info@atleticat3t.it www.atleticatortreteste.it