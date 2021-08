La parrocchia di San Luca partecipa al dolore di Don Romano

Alle ore 15.00 del 21 agosto si sono svolti i funerali della signora Franca, madre di Don Romano De Angelis Parroco della Parrocchia di San Luca Evangelista al Prenestino.

Una volta riempita la chiesa di fedeli è stato chiuso l’accesso per adottate le disposizioni governative a causa del covid 19.

Il motivo di tanta partecipazione di persone è dovuta dal fatto che molti di essi provenivano dalle Parrocchie dove Don Romano ha esercitato le sue mansioni Sacerdotali.

Durante l’omelia Mons. Giuseppe Mani, ha affermato che se una boccetta piena di profumo cade a terra e si rompe, il suo aroma si espande nell’aria e si percepisce ancora per molto tempo, come dire che la signora Franca (e il suo figlio Don Romano) sono stati capaci di lasciare il loro ricordo in tutti i luoghi della loro presenza.

La Santa Messa è stata concelebrata da Mons. Giuseppe Mani coaudiuvata e da sua Ecc. Paolo Ricciardi e da sua Ecc. Dario Gervasi unitamente ad altri venti confratelli.

I sacerdoti per impartire la comunione hanno raggiunto tutti i fedeli nei propri posti, e tutti i presenti hanno dimostrato un particolare raccoglimento durante tutta la funzione.

Al termine della Messa Don Romano ha espresso il suo ringraziamento a Dio per il modo in cui ha gestito il passaggio della sua cara mamma dalla terra in Cielo, poi ha rivolto un particolare ringraziamento a Mons, Mani ricordando l’amicizia ultra trentennale che li lega. Ha ringraziato infine per la loro vicinanza tutti i parroci presenti e tutti i fedeli affermando: “voi siete la mia famiglia.