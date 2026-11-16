La Pietra Parla presenta “La mamma morta” a Centrale Preneste Teatro 

Nuovo appuntamento con la rassegna YOU. The YOUng City a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma): giovedì 19 novembre alle 21.00 in scena “La mamma morta” performance di restituzione pubblica della Residenza Artistica under 35 della scuola di Teatro La Pietra Parla (www.lapietraparlateatro.it).

Il lavoro di teatro contemporaneo under 35 è di Michele D’Elia, sul palco ci sono Mirko Ameglio, Tiziana Colella, Serena Corrado, Michele D’Elia, Francesca Murri e Clelia Tonelli.

Chi non si è mai fatto un selfie con la mamma morta? In un’atmosfera surreale alla David Lynch, l’assurdità dei personaggi che ruotano attorno al protagonista sospende la quotidianità. Maceo riceve una telefonata inattesa quanto una promettente eredità e presto si ritrova invaso dall’assurdità dell’addetta alle pompe funebri, con i suoi gadget e un progetto per i social media dell’azienda.

La pragmaticità di Olimpia, la sua migliore amica, è dissacrante, così come lo sono i racconti di Padre Marcigliano, ex promessa della Thai-Boxe insieme a una indaffaratissima Suor Celina. Forse nemmeno lo spirito di Teresa saprà colmare con la sua tenerezza e poesia la brutalità di quel momento.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a [email protected] o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

YOU. The YOUng City con la direzione artistica di Tiziana Lucattini prosegue fino al 28 novembre con tanti appuntamenti tutti a ingresso gratuito.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

Giovedì 19 novembre alle 21.00

La Pietra Parla presenta “La mamma morta” – E’ passata a miglior vita ma ha ancora qualcosa da dirti

Residenza artistica Under 35 – performance di restituzione pubblica

di Michele D’Elia

Con Mirko Ameglio, Tiziana Colella, Serena Corrado, Michele D’Elia, Francesca Murri e Clelia Tonelli

Consulenza ai movimenti scenici: Cristiano Fondelli

Costumi: Paola Fois

Luci: Chiara Saiella

Fonica: Gabriele Traversa

YOU. The Young city – Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – [email protected] – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o [email protected]

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/

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