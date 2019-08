La Polizia arresta 17enne, autore di numerosi furti

Il 9 agosto pomeriggio è stato fermato dalla Polizia un 17enne tunisino resosi responsabile, nei giorni precedenti, di numerosi reati contro il patrimonio, nonché di sequestro di persona e minacce aggravate ai danni di un’educatrice di un centro di accoglienza per minori in provincia di Latina.

Le indagini, condotte dagli Agenti della Squadra di P.G. del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, sono partite da una serie di furti avvenuti a bordo dei treni della tratta Roma–Nettuno. La comparazione tra le descrizioni fornite dalle vittime e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente sui treni ha permesso agli investigatori di risalire all’autore dei furti perché già denunciato in precedenza per fatti analoghi.

Individuata la dimora del ragazzo, una casa di accoglienza, gli investigatori hanno appreso dal personale della struttura di altri gravi reati commessi dal minore nei giorni precedenti. In particolare il 5 agosto scorso il ragazzo, non gradendo il pasto ricevuto, ha dapprima inveito contro gli addetti della struttura di accoglienza lanciandogli contro piatti, bicchieri e posate, e poi ha minacciato un’educatrice con un’ascia.

Il giovane, che dopo i fatti si era allontanato dalla struttura a bordo di una bicicletta, è stato immediatamente rintracciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria nelle vicinanze del luogo di dimora.

Nel corso della perquisizione della stanza occupata dal ragazzo, gli operatori hanno rinvenuto numerosi oggetti provento dei furti, mentre l’ascia è stata trovata nelle vicinanze di un cantiere situato poco distante.

Il giovane è stato sottoposto a fermo e condotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso un centro di accoglienza per minori della Capitale.