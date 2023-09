La Polizia di Roma Capitale sequestra oltre una tonnellata di rame

Sono intervenute nella giornata di domenica 3 settembre 2023, le pattuglie del gruppo XI Marconi della Polizia di Roma Capitale, durante una consueta operazione di controllo dei moduli abitativi e dei residenti del villaggio della Solidarietà in via Luigi Candoni.

Mentre effettuavano le verifiche, gli agenti notavano affianco ai moduli abitativi , abbandonati a seguito di un incendio, un gruppo di persone che alla loro vista si dava alla fuga.

Insospettiti dall’anomala situazione si portavano all’interno del manufatto, dove rivenivano una notevole quantità di ben 1075 kg di cavi elettrici di rame rivestiti in gomma, di probabile provenienza furtiva.

Gli operanti procedevano al sequestro del materiale e contestualmente ad informare l’Autorità Giudiziaria della notizia di reato.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini per identificare gli autori del reato.

