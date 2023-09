La premiazione a Roma di Monna Oliva 2023

Sabato 9 Settembre 2023 in un luogo unico nel suo genere, l’Ex Cartiera Latina, in Via Appia Antica 42, a Roma si terranno Il convegno e la premiazione dei vincitori del Concorso MONNA OLIVA edizione 2023

I vincitori di Monna Oliva 2023

Verdi naturali in salamoia

1° classificato Oilivis srl Carpino (FG) con olive Bella di Capitanata (con menzione anche per le Olive nere in salamoia al naturale e terzo classificato per Olive grinze con olive leccino al sale secco)

Olive nere in salamoia al naturale

1° classificato Az. Agr. Casino Re Sonnino (LT)

Olive condite

1° classificato Az. Agr. Americo Quattrociocchi Terracina (LT) con olive itrana nera condite

Olive in salamoia

1° classificato Coop Terramia – Castelvetrano (TP) con olive nocellara del Belice (metodo castelvetranese)

L’elenco completo dei vincitori qui (https://www.umao.it/vincitori-monna-oliva/)

Il programma

L’VIII FOCUS NAZIONALE sulle OLIVE DA TAVOLA:si terrà secondo questo programma

ore 10 Saluti Dr Paolo Gramiccia – Dirigente Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Regione Lazio Dr Andrea Pontarelli – Dirigente scolastico ITAS «G. GARIBALDI» Roma Dr Andrea Bottaro – Presidente Centro Studi As.Per.A. (Associazione Periti Agrari) Dr Alfredo D’Antimi – Presidente Associazione Città dell’Olio Regione Lazio Dr Pierluigi Silvestri – Presidente OP Confoliva Confagricoltura Regione Lazio :

Ore 10,30 apertura VIII Focus sulle olive da tavola Moderatrice: Dott.ssa Tiziana Briguglio Giornalista Vicepresidente ARGA Lazio Opportunità e criticità dell’olivicoltura da tavola – Dr Angelo Moreschini – Presidente ASS.O.M (Associazione Olive da Mensa) – Dott.ssa Paola Fioravanti – Presidente Comitato Tecnico Scientifico «MONNA OLIVA» – Dr Ivano Caprioli – Capo Panel COI (Consiglio Oleico Internazionale) per le olive da mensa – La voce ai produttori ed operatori

Ore 12,30 Cerimonia di Premiazione dei vincitori della IX ediz. di MONNA OLIVA

Ore 13.00 Buffet con prodotti tipici del territorio

Ore 15,30 Degustazione guidata di alcune olive da tavola partecipanti al Concorso