La programmazione estiva della cavea dell’Auditorium

È stato presentato stamattina, 26 maggio 2021, alla presenza della Sindaca Virginia Raggi, del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio Albino Ruberti, del Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti e dell’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pittèri un cartellone straordinariamente ricco di appuntamenti in arrivo sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Presente anche Lillo Petrolo che con Latte e i suoi Derivati aprirà la stagione estiva. La Fondazione Musica per Roma mette in campo un programma variegato e versatile per l’intera estate, da giugno a settembre, composto da 66 eventi tra concerti, spettacoli, Festival.

La rassegna, tra le prime a ripartire dopo lo stop dovuto alla pandemia, ospiterà tutte le sere artisti tra i più importanti della scena musicale italiana, in grado di offrire generi musicali ed esperienze indimenticabili per pubblici diversi.

Scarica qui il cartellone

“Si può fare! è esattamente quello che la scena musicale italiana e tutto il mondo della cultura, in così grave sofferenza durante questi mesi, vuole dimostrare – commenta l’Ad della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pittéri – Ripartiamo con la speranza che solo la musica, l’arte tutta, sa regalare nella splendida cornice della cavea dove tutti i concerti avverranno nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il calendario è pensato per attrarre tutti e andremo avanti fino a fine settembre. Ci sarà la musica, ma anche la letteratura, le grandi collaborazioni per esempio con Romaeuropa Festival”.

“Ripartiamo dalla cultura. Ringrazio l’Ad della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri e la Presidente Claudia Mazzola, ma anche tutte le lavoratrici e i lavoratori che dopo lo stop forzato causato dalla pandemia hanno avuto l’energia e la forza di ricominciare. E’ un cartellone importante per Roma, per gli artisti, per chi lavora dietro le quinte, per tutti coloro che hanno la possibilità di ritornare a fare il loro lavoro. Importante anche per il pubblico, per i romani e per i turisti che torneranno a visitare la nostra meravigliosa città. Sarà un momento di grande emozione perché torneremo a vivere, insieme, gli spazi della cultura, in un’estate che davvero può rappresentare un momento di rinascita e di svago”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“È molto importante essere qui oggi a inaugurare questa nuova stagione di concerti nella Cavea dell’Auditorium e non solo per i grandi artisti che il pubblico potrà ammirare su questo palco. Una nuova normalità è vicina e possibile grazie al lavoro svolto dalla Fondazione Musica per Roma per rendere questo luogo sicuro e accessibile ma anche grazie al successo della campagna vaccinale in corso. Continuiamo, inoltre, a lavorare con impegno per sostenere lo spettacolo dal vivo. Un lavoro che, a prescindere dalle nuove necessità dettate dalla crisi pandemica, portiamo avanti perché siamo convinti che dalla cultura, dalla musica, il teatro, la danza possano nascere nuove grandi occasioni per il territorio e per le comunità”, dichiara il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio Albino Ruberti.

“Nel mondo post-pandemia – sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti – il valore della cultura, per le persone e per la società, è destinato ad avere un peso più importante. Ma, insieme alla sua funzione sociale, la cultura rappresenta un potente volano di sviluppo economico: secondo l’analisi riportata nel rapporto Io sono cultura 2020 di Fondazione Symbola e Unioncamere, il Sistema produttivo culturale e creativo, a Roma, genera l’8,7% del Valore aggiunto totale (a fronte di una media italiana del 5,7%). Ed è proprio a questo aspetto che la Camera di Commercio, nella sua veste di Istituzione al servizio delle comunità economica, guarda con particolare attenzione. Il cartellone che viene presentato oggi è molto importante e di alta qualità: un ottimo modo per ripartire e tornare alla normalità”.