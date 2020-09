La Regina di Centocelle

Il 23 settembre 2020 Regina Martufi ha compiuto 100 anni!

Nata il 23 settembre 1920 è cresciuta a Trastevere, poi, quando si è sposata con Luigi, è venuta a vivere a Centocelle, e ora, dopo oltre 70 anni (di vita centocellina) è divenuta la mascotte di via Filippo Smaldone.

Il suo grande amore l’ha perso suo malgrado a metà del cammino rimanendo vedova quasi 50 anni fa e ha subìto anche il dolore della perdita di Daniela la sua primogenita 10 anni fa (la prima di 3 figli, con Paola e Filippo).

L’anno scorso purtroppo è morto Adriano, genero che adorava.

Anche sua sorella Velia ha avuto una vita lunghissima ed è morta alla veneranda età di 104 anni mentre gli altri suoi 2 fratelli sono morti molto più in giovane età.

Comunque nonostante i grandi dispiaceri, Regina Martufi è sempre stata una donna forte e solare.

“Ci fa sempre sorridere – ci racconta la nipote Raffaella – perché sono anni che dice: ‘arrivassi a vedere mia nipote che si sposa, arrivassi a vedere il battesimo,’ e così con gioia abbiamo festeggiato i 100 anni.

La prossima tappa è già fissata e sarà la comunione di mio figlio Diego che ha 10 anni (e che l’ha resa bisnonna)”.

L’augurio più sentito, forte, quasi strillato le arriva proprio dalle nipoti Raffaella e Cristina (alla quale ha fatto da seconda madre):

Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che hai fatto per noi, che ancora stai facendo e per quello che continui ad insegnarci giorno dopo giorno.

Per noi è un onore averti come nonna e sarai sempre la Regina del nostro cuore.