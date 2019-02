La Regione Lazio ricorda l’esodo dei giuliano dalmati

L’8 febbraio 2019 con inizio alle ore 11.30 al Liceo scientifico Aristotele nella succursale in Via Giovanni Comisso, 25 a Roma, si terrà la conferenza il cui tema sarà : “Il Giorno del Ricordo – L’Importanza della storia e della memoria del confine orientale per costruire un dialogo culturale europeo”.

L’iniziativa si svolge *nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro

Il programma:

Saluti della Preside del Liceo Aristotele prof.ssa Filomena Sannino

Modera la prof.ssa Maria Ballarin

saluto: dr. Marino Micich (direttore Archivio Museo storico di Fiume)

saluto del Presidente della FederEsuli dr. Antonio Ballarin

Intervengono:

prof. Umberto Gentiloni (Università La Sapienza Roma)

prof. Giovanni Stelli ( Presidente Società di Studi Fiumani)

prof. Damir Grubisa ( già ambasciatore della Repubblica di Croazia e docente dell’American University of Rome)

Conclusioni: Presidente Regione Lazio Nicola Zingaretti