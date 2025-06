La Regione Lazio sigla l’intesa per la gestione dell’evacuazione dai Campi Flegrei

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Lazio, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Municipalità 10 – Fuorigrotta finalizzato a rendere operativi i gemellaggi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di ‘Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

«Con l’approvazione di questo importante schema di Protocollo di Intesa poniamo le basi per la definizione di una concertazione istituzionale finalizzata all’adozione di tutte le misure necessarie per garantire, in condizioni di sicurezza, l’allontanamento, il trasferimento e l’accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«In particolare, la Regione Lazio provvederà a predisporre le iniziative necessarie per l’accesso ai servizi di base della popolazione ospitata, a curare il recepimento, l’aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione ed a promuovere le iniziative volte a facilitare l’integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza», continua l’Assessore.

«Con l’approvazione di tale deliberazione, quindi, inizia ufficialmente un nuovo percorso di collaborazione istituzionale per la tutela di tutta la popolazione coinvolta nella cosiddetta zona rossa, confermando la stretta vicinanza della Regione Lazio per garantire la giusta prevenzione davanti a fenomeni di potenziale pericolo», conclude l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

