La Regione vara il piano di prevenzione contro il caldo

Parte oggi, in anticipo rispetto a quanto avvenuto gli scorsi anni, il “Piano Operativo per la Prevenzione degli effetti delle ondate di calore 2025”. Il Piano resterà operativo fino al 20 settembre, con possibilità di estensione in base alle condizioni climatiche.

Le misure sono messe in atto per la prevenzione degli effetti negativi del caldo sulla salute, in particolare nelle persone anziane e fragili, attraverso un sistema strutturato di allerta, sorveglianza attiva e presa in carico territoriale.

Nello specifico, sono stati attivati tutti sistemi di allerta HHWWS (Heat Health Watch Warning Systems) in sei città: Roma, Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti, Civitavecchia, con bollettini di rischio pubblicati quotidianamente.

Sono scattati inoltre la sorveglianza attiva da parte dei Medici di Medicina Generale nei giorni a rischio (livello 1-2-3) e i criteri per identificare la popolazione target (anziani suscettibili) secondo le indicazioni regionali.

I medici potranno aderire volontariamente al piano entro il 3 luglio e potranno procedere all’individuazione dei pazienti da porre sotto sorveglianza (previo consenso).

tra le ulteriori azioni previste:

sorveglianza nei luoghi di lavoro da parte dei Servizi PreSal, in coordinamento con le parti sociali;

supporto nei Pronto Soccorso e da parte delle UCA e del NEA 116/117 per i casi correlati al caldo;

campagne di comunicazione sul sito Salute Lazio e tramite il numero di pubblica utilità 1500.

