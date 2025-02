La Resistenza, una storia da ricordare

Essere Partigiani, vuol dire parteggiare. Vuol dire prendere parte, non stare a guardare. Ce l’ha insegnato Antonio Gramsci, ce l’hanno insegnato i Partigiani e le Partigiane, con la loro lotta ed il loro sacrificio e oggi ce lo ricorda Nelida, Signora ottantenne di Torino, che ieri, sul terrazzo della sua casa, che si affaccia sulla centralissima Piazza San Carlo della Città di Gianduia, ha appeso lo striscione che sotto vedete, in appoggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nelida ha detto alla giornalista del Quotidiano torinese La Stampa, che l’ha intervistata: “Quello è il mio angolo di contestazione. C’è qualcosa di male in quello che ho fatto? Avevo il bisogno, la necessità di contestare. Oggi più che mai c’è bisogno di prendere posizione, non si può sempre e solo guardare il telefonino.”.

E come non darle ragione.

La Signora Nelida (“il mio cognome? Non importa” ha aggiunto) ha anche consegnato alla giornalista queste altre sue parole, rivolte ai più giovani: “Difendete le vostre idee. Bisogna prendere posizione.”.

Parole, sante, sante davvero.

“Il cuore rallenta la testa cammina / in quel pozzo di piscio e cemento / a quel campo strappato dal vento / a forza di essere vento //. “[…] / i figli cadevano dal calendario / Yugoslavia Polonia Ungheria / i soldati prendevano tutti / e tutti buttavano via //. (Fabrizio De Andrè, 1940-1999, dalla canzone “Korakanè – A Forza di Vento”, dall’Album “Anime Salve”, 1996)

*****

«Pensi ai campi di sterminio. Niente è mai stato attuato di più atroce e di più assoluto. Ebbene i poeti sono qua per far sì che l’oblio non succeda. Un’umanità che dimenticasse Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, io non posso accettarla. Scrivo perché ci se ne ricordi. (Giorgio Bassani, scrittore, 1916-2000, in “Di là dal cuore”, Mondadori, Milano, 1984).

*****

Questi, a Roma, sono i giorni del “Giubileo della Speranza” e anche se te ne vorresti disinteressare, abitando a qualche centinaio di metri dallo Stato della Città del Vaticano, la cosa appare francamente difficile, anzi impossibile, causa pellegrini in arrivo e in partenza e situazioni, diciamo così, ambientali e di controllo dell’ordine pubblico collegate a questo importante Evento religioso, in precedenza situazioni non usuali in questo Quadrante del Municipio XIII-Aurelio, di Roma Capitale.

Allora, avvezzo a fare Memoria della Storia e delle storie, cerco di “piegare” anche questa occasione religiosa alla Storia e alla Memoria della Resistenza romana che è uno degli argomenti delle Note con le quali da qualche anno, ogni mattina che Dio manda in terra (o quasi), inauguro la mia giornata (e non solo la mia).

Si dirà: “Cosa c’entra il Giubileo con la Memoria della Resistenza?” C’entra, c’entra. Perché il centro (sorry) della storia di cui appresso leggerete, o meglio il suo punto di partenza è una strada romana, legata proprio alla storia dell’arrivo in città dei pellegrini, non solo giubilari.

Mi riferisco – con tutta evidenza (per i romani, si capisce) – a Via del Pellegrino, la strada stretta che costeggia il Palazzo della Cancelleria, eretto sulla Piazza, situata nei pressi di Corso Vittorio Emanuele e che da quel Palazzo prenderà il nome; strada che porta a Campo De’ Fiori, altra nota Piazza romana, ai confini dei Rioni Parione e Regola, sulla quale, oltre ad insistere un Mercato dei Fiori, si affaccia il Palazzo Farnese, da tempo sede dell’Ambasciata della Repubblica francese in Italia.

Campo de’ Fiori: una Piazza, una statua, e un rogo

La Piazza Campo De’ Fiori – così chiamata perché in precedenza nel luogo in cui venne costruita, nel 1456, c’era appunto un campo di fiori – era anche il luogo dove si tenevano le esecuzioni capitali, come oggigiorno ci ricorda l’imponente statua di Giordano Bruno, opera dello Scultore Ettore Ferrari, posta al centro della Piazza. Questo famoso Filosofo fu bruciato sulla Piazza nel 1600 con l’accusa di eresia, condannato al rogo dal suo inquisitore del Sant’Uffizio, il Padre gesuita e Cardinale Roberto Bellarmino (oggi Santo della Chiesa di Roma) e nel 1889 si installò, in suo onore, tale monumento.

Quella stradina, in origine, si chiamava Via Florea, poi venne chiamata Via degli Orefici (e in entrambi i casi si capisce il perché, dato che lungo quella strada si aprivano botteghe di fiorai e orafi). Poi venne definitivamente denominata Via del Pellegrino, avendo probabilmente derivato il suo toponimo da una Osteria detta appunto “Del Pellegrino”, lì intelligentemente aperta in quanto la Via, essendo sulla direttrice per Piazza San Pietro e per la relativa Basilica, era percorsa continuamente dai pellegrini che arrivavano in città per visitare la detta Basilica papale (nota anche come” il centro della Cristianità”) e che – arrivando a Roma con ogni mezzo (anche a piedi, percorrendo la cosiddetta “Via Francigena”) – giunti quasi alla meta avevano certo bisogno di rifocillarsi e di riposare prima, diremmo così, di percorrere il fatidico ”ultimo miglio”.

Dunque, ancora oggi, se si percorre quella stradina si trovano diversi negozi e se si arriva al civico 82 ci si trova di fronte ad un negozio di vendita e riparazione di bicilette, il famoso “Collalti Bici”, aperto “Dal 1899”, come recita una targa collocata all’ingresso del Negozio stesso. Bene, quel Negozio è importante per la Storia, con la S maiuscola della nostra città. Nello specifico per la storia della Resistenza a Roma, nei mesi dell’occupazione nazista della città.

Potessero parlare, i muri di quella bottega artigiana racconterebbero, infatti, di quando lì, di giorno, si assemblavano e riparavano biciclette e, a serrande abbassate, si stampavano volantini antifascisti, fatti poi uscire nascosti nelle selle delle biciclette. Oppure direbbero di quando, a transitare in quella bottega artigiana, erano le munizioni che servivano alla Resistenza, che poi uscivano anch’esse dal locale, nascoste nelle canne delle bici medesime.

Unica traccia di questo passato rimane oggi una lapide, voluta dagli abitanti del Rione e incastrata, il 13 Agosto del 1945, sul muro esterno, sopra il portone del civico 81: “Al compagno Luigi Collalti deportato nel campo maledetto di Mathausen” (sic!), dice il marmo.

La Lapide ricorda l’antifascista Luigi Collalti (1913-1945) che, deportato nel Campo di Sterminio di Mauthausen, nel Gennaio del 1944, alla fine della guerra riuscì a tornare a Roma, ma, duramente provato dall’esperienza del Lager, morì il 13 Luglio del 1945, dopo avere riabbracciato la madre.

*****

In quel negozio di biciclette tutto era andato liscio fino al Dicembre del 1944, giorno in cui a Via del Pellegrino, civico 82, arrivarono gli Agenti della Polizia della RSI del Commissariato Ponte per arrestare prima il padre Rinaldo, il 20 del mese, poi il figlio Luigi, il 21. I due Collalti vennero portati a Regina Coeli, perché accusati di essere antifascisti e componenti della Resistenza. Tra gli arrestati figureranno anche altri due componenti della Famiglia Collalti, Fernando e Furio.

Tutti loro, insieme ad altri 322 detenuti nel Carcere romano, saranno prelevati, il 4 Gennaio del 1944, portati al Binario 1 della Stazione Tiburtina e da lì – dopo essere stati caricati su un convoglio ferroviario composto da dieci carri bestiame – fatti partire verso il Valico del Brennero per raggiugere – scortati dalla Polizia italiana – i Campi di Concentramento e Sterminio di Dachau prima e di Mauthausen poi.

*****

Un Viaggio, di sola andata, Roma-Mauthausen

Alla fine del 1943 la polizia della Repubblica Sociale Italiana e la Questura di Roma si adoperarono per organizzare il trasporto di centinaia di detenuti politici “indesiderabili” ma adatti al lavoro, per alleggerire il carico dell’affollato Carcere di Regina Coeli e allo stesso tempo eliminare un numero consistente di elementi “pericolosi”. Trattenuti a Regina Coeli alcuni giorni, gli uomini arrestati furono prelevati dal Carcere e caricati su di un convoglio ferroviario, che partì durante la notte del 4 Gennaio 1944 dalla Stazione Tiburtina, con il carico di 292 prigionieri divisi in gruppi di 45 in vagoni piombati. Il numero dei deportati, che in origine lasciarono il carcere, era di 326, ma 34 probabilmente fuggirono durante il tragitto o la lunga attesa in Stazione, in un deposito antiaereo.

Il treno viaggiò lentamente verso Nord, e si fermò a Bologna la notte fra il 5 e il 6 Gennaio: durante la sosta riuscirono a fuggire – forse aiutati da ferrovieri compiacenti – altri 35 deportati. Durante la notte del 6 Gennaio il trasporto sostò al Brennero, al gelo, e dopo diversi giorni di viaggio, senza viveri né acqua, il 10 Gennaio raggiunse il Lager di Dachau. Qui i prigionieri restarono 7 giorni, dormendo per terra, per essere poi nuovamente caricati su un convoglio di carri bestiame, con destinazione ignota.

Il 13 Gennaio il gruppo dei deportati raggiunse Mauthausen: qui i prigionieri furono divisi, in parte trattenuti nel Lager principale, altri inviati ad altri Sottocampi da quello dipendenti. Dei 292 “sovversivi” partiti da Roma oggi nessuno è più in vita per raccontare questa storia, la loro.

Per saperne di più si può leggere il libro di Eugenio Iafrate di cui a questo link: http://www.deportati4gennaio1944.it/index.html

La storia di Fernando e Luigi Collalti potrebbe finire ricordando che mentre Luigi – come avete letto – riuscì a rientrare in Italia alla liberazione del Lager di Mauthausen, il padre Fernando e gli altri due Collalti non ce la fecero.

Ma per questa storia ho ancora qualche riga da spendere, intanto ricordando che si trattò della prima deportazione politica in Italia tutta pensata, organizzata e condotta dalla Polizia della RSI. Poi ancora ricordando che quella dei Collalti è una storia che ci riguarda, non solo come romani, ma anche come abitanti del nostro Municipio, perché il luogo della loro bottega – che. come avete letto. ancora oggi è in attività – non è lontano dal Quartiere dove viviamo che è poi anche la zona d’intervento della nostra Sezione ANPI.

E ancora, la loro storia ci riguarda perché dal nostro Quartiere provengono altri sei antifascisti deportati con quel trasporto per i quali, nel tempo, abbiamo istallato, per fare Memoria del loro sacrificio, sei pietre d’inciampo.

Ecco i loro nomi: Galliano Tabarini, Bernardino Troiani, Renato De Santis, Luigi Grassi, Giulio Sacripanti e Fiorino Petrucci.

*****

Così finisce la storia di quel trasporto e di otto tra gli uomini che lo componevano. A loro Memoria restano, oltre ad un negozio di biciclette, una Lapide di marmo e sei pietre d’inciampo. Ma al di là di questi simboli – che qualcuno ha definito, con piena ragione, “monumenti diffusi” – restiamo noi a Fare Memoria di questa storia che attraversa i Rioni della nostra città, ha legato e lega persone diverse, tutte accumunate da un’ideale di libertà e oggi lega le persone che lottano per difendere gli stessi ideali. Questa Memoria, ci ricorda che: “Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità […] lì è nata la nostra Costituzione” (Piero Calamandrei, “Discorso sulla Costituzione”, Milano, Sala della Società Umanitaria, 26 Gennaio 1955).

*****

Restando ancora in Via del Pellegrino, ma posizionandoci però esattamente all’altezza del civico 65, va ricordato che lì, il 2 Febbraio del 1990, viene ucciso, in un regolamento di conti, Enrico De Pedis, detto “Renatino” o anche “Il Presidente”, boss della Banda della Magliana, per molto tempo sepolto nella Basilica romana di Santa Apollinare, dato che al Cardinale Ugo Poletti, al tempo Vicario pontificio di Roma, “Renatino” risultava essere un “benefattore del popolo romano”. Ma questa – come direbbe lo scrittore, giallista e conduttore televisivo di trasmissioni crime, Carlo Lucarelli – “è un’altra storia”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.