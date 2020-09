La revisione del Servizio Ama di raccolta rifiuti a Colli Aniene

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa del Comitato di Quartiere.

In data 17 settembre il CdQ nella persona del suo presidente pro-tempore, ha ricevuto da AMA una comunicazione per la presentazione di un modello di raccolta stradale da attuare entro fine mese per 5000 utenze del quartiere e per partecipare ad un incontro il prossimo 24 settembre.

Il CdQ dopo un rapido consulto tra i vari Consiglieri, ha deciso di declinare invito in base alle seguenti sintetiche motivazioni:

1) la lettera è solo una comunicazione sulle decisioni già prese senza il preventivo confronto con la cittadinanza;

2) la riconversione del modello e’ in contrasto con la propaganda che prevedeva l’incremento e l’estensione della raccolta porta a porta assunta come modello efficace;

3) la mancata conformita’ agli standard di sicurezza denunciata e rilevata dalla ASL di cui non conosciamo il documento può essere riconducibile ad una incapacità organizzativa e gestionale ai vertici aziendali;

4) il nuovo modello riporta lo stato della raccolta al passato, senza considerare nuovi sistemi di raccolta, modelli, tecnologie e comportamenti atti a superare i problemi di sicurezza denunciati dai lavoratori AMA;

5) questa determinazione rappresenta il fallimento di una visione moderna ed efficiente che prevedeva la rimozione progressiva dei cassonetti stradali che comportano rischi igienico sanitari;

6) in questi mesi nei quali gia’ di fatto i bidoncini sono stati portati in strada non e’ stata effettuata alcuna pulizia e manutenzione benché prevista dalle norme;

7) stupisce che la ASL non abbia fatto alcun rilievo in questi mesi sui bidoncini a livello stradale nonostante il proliferare di topi, insetti, blatte, miasmi, ecc.

8) il CDQ decide di declinare l’ invito alla riunione in quanto non vuole minimamente apparire corresponsabile di scelte unilaterali calate dall’alto senza confronto e discussione preliminare delle stesse che si vogliono ora e subito attuare;

Si allega la Nota CdQ PEC trasmessa ad AMA in data odierna