La Roma 7 Volley si presenta

Un fiume di persone in maglia gialla ha invaso la Palestra dell’IIS “Giorgi” Sabato 4 Ottobre per la presentazione della stagione agonistica 2025-26 in occasione del 47° anno dalla fondazione della Società

Sportiva.

Hanno sfilato singolarmente le squadre maschili e femminili per presentare di fronte ad una platea entusiasta i vari campionati a cui la Roma 7 Volley parteciperà per la stagione in corso.

Hanno aperto la kermesse i ragazzi della serie B maschile, seguiti subito dalla serie C e D femminile; in successione le squadre giovanili di eccellenza maschile nelle categorie under 17 e 19, che hanno lasciato subito il posto alle squadre femminili di Elite nelle categorie under 18, 16, 14 e 13, a cui si sono accodati i ragazzi dell’under 15 maschile Elite; infine tutte le squadre promozionali nelle varie categorie.

Ha suscitato un grande emozione la sfilata del Microvolley, bambini fra 3 e 6 anni che si divertono un mondo in palestra giocando sempre con il pallone.

E’ forse giunto il momento di costruire un nuovo palazzetto per ospitare le attività che ogni anno vengono proposte dalla Roma 7 volley, in un momento di riqualificazione del territorio.

