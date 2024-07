La Roma compie 97 anni: tra passione giallorossa, e tifosi che invadono il centro storico

97 anni di Roma e i tifosi non tradiscono mai. Come da tradizione, nella serata di domenica 21 Luglio migliaia di appassionati giallorossi hanno invaso il centro storico della Capitale per festeggiare il compleanno della loro squadra.

L’appuntamento era fissato in piazza d’Aracoeli, dove già alle 21 si è iniziato a respirare l’atmosfera tipica di queste ricorrenze. Centinaia di tifosi, con sciarpe, bandiere e cori, hanno atteso con trepidazione l’inizio del corteo.

Poco dopo le 22, la festa è esplosa. Al grido di “Forza Roma!”, il corteo si è snodato per le vie del centro storico, con la polizia a presidiare il percorso e piazza del Campidoglio chiusa per l’occasione.

Al centro della sfilata, uno striscione eloquente firmato dalla Curva Sud: “Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te”. Un messaggio d’amore incondizionato verso la squadra del cuore, che ha accompagnato i tifosi per tutta la serata.

Cori, fumogeni, petardi e tanta passione hanno colorato la notte capitolina. Oltre mille persone hanno percorso le vie cittadine, cantando e festeggiando i 97 anni della Roma.

La destinazione finale era via degli Uffici del Vicario 35, dove il 22 luglio 1927 venne depositato il primo atto di fondazione della società. Qui, a mezzanotte, i tifosi hanno dato vita a un tripudio di fuochi d’artificio e petardi, celebrando con orgoglio la storia e la tradizione della loro amata Roma.

Ancora una volta, i tifosi giallorossi hanno dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra e alla città. Una passione che non conosce confini e che rappresenta l’anima più vera della Roma.

