La Rustica: “La giunta Raggi avvii le opere di compensazione TAV”

«E’ sempre più evidente la totale indifferenza che l’amministrazione grillina adotta nei confronti delle periferie romane.

Questa mattina, in commissione Trasparenza, ne abbiamo avuto l’ennesima riprova: da tempo i cittadini de La Rustica attendono interventi importanti, dovuti in quanto opere di compensazione, come l’adeguamento della viabilità della zona, che comporta un investimento di 4,6 milioni di euro. Eppure nonostante l’amministrazione abbia ricevuto da tempo la quota di 10 milioni di euro versata da RFI per la realizzazione di queste opere e la linea TAV sia ormai in uso da svariati anni, dal Campidoglio non si è ancora mosso nulla. Così mentre i tanti residenti continuano a rimanere in attesa di risposte e soluzioni, grazie anche al completo disinteresse dell’amministrazione a cinque stelle il degrado continua a farla da padrone.

Non è concepibile pensare che le zone meno centrali della nostra città non meritino l’interesse dell’amministrazione, non è più concepibile che la giunta blocchi gli interventi che interessano le periferie: questi territori non sono e non possono essere considerati discariche della nostra città. La Raggi deve prenderne atto».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.