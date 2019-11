La scatola dei petali di rosa di Lorena Vinzi

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 16,30 (inizio ore 17) presso l’Auditorium della John Coltrane School Music in Viale della Primavera, 4 – Roma (Centro Commerciale Insieme) Presentazione del romanzo di Lorena Vinzi “La scatola dei petali di rosa”.

La storia di una donna, che emozionerà i lettori per la passione messa nella ricerca disperata del suo passato, per l’amore che emerge dalla sua vita e per quello che è in grado di dare.

Il romanzo, pieno di passione, di emozioni e sorprese colpisce per l’autenticità dei sentimenti e poi…un finale semplice, puro e dolcissimo.