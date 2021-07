La Scelta lancia il singolo “Agosto a Casa”

Arriva il 9 luglio, in radio e in digitale, “Agosto a casa” (Coffee Records Label / Artist First), il nuovo singolo de La Scelta scritto da Mattia Del Forno, Francesco Caprara, Emiliano Mangia e Marco Pistone.

Immagini di vita di coppia vissuta nelle sue molteplici sfaccettature. Quando l’amore si trasforma diventando complicità̀, questa forza può̀ rasserenare anche le giornate più̀ scure e difficili.“

A Roma piove da una settimana, resto con te che sei il mio Agosto a casa” È un brano positivo, solare. Un reggae-pop dal sapore anni 80 che entra in testa sin dal primo ascolto.

L’arte può coesistere con la famiglia? Sì. Se lo si vuole veramente. Questo video è un viaggio a metà fra l’onirico e il reale. Il protagonista (Mattia) affronta in un sogno le proprie preoccupazioni fino a superarle. Lo scenario è un mondo immaginario fatto di surrealismi e personaggi clown, nel quale il protagonista stesso all’inizio si sente estraneo ma successivamente scopre di farne parte integrante.

Metafora di una condizione che talvolta ci porta a sorridere mascherando molto spesso un dolore: come se la vita riservasse ad ognuno di noi un copione già scritto ignorando i nostri sentimenti più intimi. Attraverso una ricerca interiore possiamo arrivare ad essere realmente noi stessi, considerando anche la fragilità come una ricchezza. La regia del videoclip del brano è firmata da Marcello Fonte.

La Scelta sono una band che si forma a Roma nel 2006, attualmente è composta da Mattia Del Forno (voce, piano, synth), Francesco Caprara (batteria, percussioni), Emiliano Mangia (chitarre) e Marco Pistone (basso). Nel febbraio 2008 secondo posto al Festival di Sanremo 2008 con il brano “Il Nostro Tempo” nella categoria “Giovani”, vincono il premio AFI e pubblicano il loro primo album che prende il titolo dal brano presentato a Sanremo. Lo stesso anno partecipano al Concertone del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma.

Sono figli della scena new rock che invade la capitale da oltre un decennio, il palco è il loro habitat naturale, hanno centinaia di concerti alle spalle, la loro musica parla lingue diverse, attinge dal ricco sottobosco italiano, guarda all’Europa e va a curiosare in giro per il Mediterraneo. Siamo sul terreno del suono multiculturale ma con radici salde nella tradizione testuale italiana. Fra il 2011 ed il 2012 registrano alcuni brani ad El Paso (Texas) con Fabrizio Simoncioni (sound engineer di fama internazionale, pluri-nominato ai Grammy Awards). Successivamente inizia un lunghissimo tour che vede La Scelta e Ron insieme sul palco, oltre 100 concerti in Italia e all’estero.

Nell’autunno del 2015 Ron affida a Mattia la produzione del suo nuovo disco, “La Forza Di Dire Sì”, contenente 24 duetti con grandi artisti della musica italiana. Il disco esce a marzo 2016 ed i proventi i vengono devoluti ad AISLA. La band partecipa assieme ad altri 22 artisti al videoclip del singolo “Una Città Per Cantare 2016″, che arriva primo in classifica iTunes e per diverse settimane è uno dei brani più trasmessi dalle radio.

Ad aprile 2016 parte “La Forza Di Dire Si Tour” e durante l’estate dello stesso anno esce il singolo-duetto “Aquilone”. Il brano si posiziona nella top 10 delle canzoni indipendenti più trasmesse. A dicembre 2016 pubblicano “Tamburo”. La Scelta è autrice del brano “L’ottava meraviglia”, presentato da Ron al 67° Festival di Sanremo. A ottobre 2017 esce il secondo disco della band “Colore Alieno” e i video dei due singoli “Transoceanica” e “Argilla” vengono premiati al “Roma videoclip Festival”. Il 2018 si apre con il lancio nelle radio di “Alieno” seguito dal videoclip di “Argilla”, realizzato con la partecipazione degli attori Mirko Frezza e Milena Mancini. Il video vince il premio “Rivelazione dell’anno” al Roma Videoclip Festival 2018 nella sezione Big. A novembre 2019 arriva “Ho guardato il cielo”, che fa da prologo al prossimo progetto discografico il concept/album omonimo.

La Scelta e Mirko Frezza: musica e cinema, due realtà provenienti dallo stesso quartiere nella periferia Est di Roma, La Rustica. Voci di un contesto multiculturale spesso frainteso e sottovalutato ma che racchiude forza e rilancio proprio nella sua diversità. Mirko Frezza, attore in forte ascesa e attivo nel quartiere, ha rivoluzionato il mondo del sociale rafforzando l’Associazione no-profit Casale Caletto per restituire dignità alle persone disagiate.

A giugno e ottobre 2020 sono usciti in sequenza, “Ballad2020” e “Ultimo Tango”, altri 2 singoli che fanno parte del nuovo progetto.

Per i live 2021 è stato allestito uno show che ripercorre tutto il loro repertorio, si chiamerà “HO GUARDATO IL CIELO Tour 2021”, le date e gli aggiornamenti sui social della band.