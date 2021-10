Martedì 26 ottobre 2021 si svolgerà la seconda giornata del convegno dedicato a Trilussa, organizzato dal Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli.

Il link per connettersi è https://bit.ly/2ZoXhZq

Il programma

CONVEGNO DI STUDI

“La strada è lunga”. Trilussa a 150 anni dalla nascita: l’uomo, il poeta, il narratore, l’intellettuale, il personaggio

26 ottobre 2021

Mattina: 9.30-13,30

Coordina: Rino Caputo

1. Donatella Occhiuzzi, Responsabile della Collezione del Museo di Roma in Trastevere: “Un petit coin de Paris”. Dalla casa-studio di via Maria Adelaide alla Stanza di Trilussa al Museo di Roma in Trastevere

2. Elisabetta Bianchi, catalogatrice Archivio Trilussa: Trilussa nel mondo: tournée e diffusione letteraria

3. Secondina Marafini, docente e saggista: Rosa Tomei: “e scoprii insieme a Te er paradiso”

4. Claudio Costa, Accademia dell’Arcadia: Trilussa e Mondadori: da un contratto a un’amicizia

Pomeriggio: 14,30 -18,30

coordina: Claudio Costa

5. Marcello Teodonio, Presidente del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli: “Noi pe grazzia de Dio semo Romani”. La poesia romanesca tra Ottocento e Novecento.

6. Gabriele Scalessa, Université de Sfax, “Ched’è lo spiritismo?”. Trilussa e le scienze occulte

7. Franco Onorati, Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli: Dai “fasti” del caffè-concerto alla musica classica. Le Quattro Favole romanesche musicate da Alfredo Casella (1883-1947)

8. Rino Caputo, Università di Tor Vergata: Trilussa e Pirandello “Romani de Roma”

9. Gianni Salaris, Centro Romanesco Trilussa: Il contributo del Centro Romanesco Trilussa alla memoria di Trilussa

Alla fine delle due sessioni ci sarà una lettura di testi di Trilussa da parte di Stefano Messina (la mattina) e Maurizio Mosetti (il pomeriggio).

La locandina