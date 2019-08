La serie B maschile inaugura la preparazione fisica in casa Roma 7

La Polisportiva Roma 7 Volley ricomincia la stagione agonistica il 26 agosto ed è proprio la massima squadra a tagliare il nastro di partenza.

Alle 19 i ragazzi della serie B maschile, guidati dai sempreverde Mister Ivano Morelli e Lorenzo Pratelli, tornano in palestra dopo la lunga pausa estiva per la tanto agognata preparazione in vista del prossimo campionato nazionale.

Poco più di un mese e mezzo per entrare in forma fisica e temprare la mente per un girone che si prospetta di un buon livello. A disposizione degli allenatori presente fin da subito tutta la squadra; a coadiuvare il lavoro dei tecnici ci saranno i dirigenti Giovanni Fornaciari e Enrico Carattoli, membri storici e affidabili del team romasettino da anni.

Prima dell’inizio del campionato la Roma 7 sarò impegnata in una serie di amichevoli di cui vi daremo conto sui nostri social e parteciperà alla Coppa Lazio, manifestazione che coinvolge non solo le prime squadre ma anche il settore giovanile e che permetterà di effettuare un primo vero stress test per la squadra romasettina.

La prima di campionato vedrà lo scontro con l’Anguillara, gara da subito di alto livello, con molti ex dall’altra parte della rete. Appuntamento a sabato 19 ottobre per la prima sfida di questo campionato proprio in casa dell’Anguillara.