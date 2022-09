La Settimana della mobilità nel V Municipio

A. C. - 14 Settembre 2022

Nell’ambito della mobilityweek organizzata da Roma Servizi per La Mobilità, dal 16 al 22 settembre, il Municipio Roma V partecipa con una serie di eventi culturali.

Il primo appuntamento sarà Sabato 17 con l’evento “La strada giusta…in tram tra le bellezze del Municipio V”

Il luogo d’incontro sarà a Porta Maggiore alle ore 9.00 dove una guida accreditata ci affiancherà per tutto il percorso.

Si passerà al Torrione, al colombario di largo Preneste, a Villa Gordiani dove in collaborazione con la Sovraintendenza si visiterà il colombario (apertura eccezionale solo per l’occasione), infine ci si dirigerà in viale Palmiro Togliatti e da lì a piedi al parco di Tor Tre Teste e alla chiesa del Giubileo del Meier.

Per maggiori info su tutti gli eventi organizzati a Roma e nel nostro Municipio: https://romamobilita.it/it/ settimana-europea-mobilita- 2022?utm=slider