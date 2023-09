La Settimana Europea della Mobilità nel V Municipio

Dal 16 al 22 settembre 2023 ritorna la Settimana Europea della Mobilità sul tema “Save Energy”, per riflettere sull’importanza di risparmiare energie quando ci si muove in città

Il Municipio Roma V ha organizzato una passeggiata culturale domenica 17 settembre 2023 che partirà da via Prenestina angolo via Covelli alle ore 16.00 e ci porterà alla scoperta di tre siti archeologici importanti del nostro territorio, da raggiungere in tram.