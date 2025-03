La sfida dei bus elettrici a Roma: tra sogni green e ostacoli tecnici

Una flotta silenziosa e sostenibile si sta facendo strada tra le caotiche vie di Roma. I nuovi bus elettrici dell’Atac sono ufficialmente in servizio e rappresentano il primo passo concreto verso una città più pulita.

Dieci mezzi sono già operativi sulle linee 62 e 492, ma il piano è ambizioso: 411 autobus a emissioni zero percorreranno le strade della Capitale entro aprile 2026, trasformando radicalmente il trasporto pubblico.

Eppure, come in ogni grande cambiamento, l’inizio non è stato privo di ostacoli.

Un debutto a scatti: quando i bus restano fermi

L’8 marzo, una data simbolica, i nuovi bus elettrici avrebbero dovuto sfrecciare per la città, ma qualcosa è andato storto. Nessun mezzo in circolazione nella mattinata: un guasto tecnico ha bloccato il sistema di ricarica nel deposito di Portonaccio, cuore pulsante della rivoluzione elettrica.

Cosa è successo? L’Atac ha spiegato che si è trattato di un problema di taratura degli impianti di distribuzione dell’energia, una difficoltà “fisiologica” in un progetto così complesso.

Un imprevisto, certo, ma nulla che non si possa risolvere: entro la fine di marzo, il deposito sarà pienamente operativo con 40 colonnine e 80 punti di ricarica, pronti a rifornire i mezzi che porteranno Roma nel futuro.

La sfida dell’autonomia: 250 km per cambiare il gioco

Il nodo cruciale di questa transizione ecologica? L’autonomia dei bus elettrici. Il contratto di fornitura garantisce una percorrenza minima di 250 km per ogni ciclo di ricarica: una distanza che dovrebbe coprire senza problemi gran parte delle linee urbane, in particolare quelle che fanno capo al deposito di Portonaccio.

Ma la strada, si sa, è imprevedibile. Roma, con il suo traffico intenso e i continui stop-and-go, rappresenta un banco di prova difficile. È per questo che i mezzi sono ora sotto osservazione: ogni corsa è un test, ogni chilometro percorso un passo verso la piena efficienza.

Nel frattempo, l’Atac non si ferma: nuovi depositi sono già in fase di adattamento. Nei prossimi mesi, entreranno in funzione ulteriori punti di ricarica:

90 a Tor Sapienza

32 a Trastevere

129 a Grottarossa

80 a Piazza Ragusa, che diventerà un hub strategico per la mobilità elettrica.

Linee in trasformazione: la 64 sarà la prossima?

I primi dieci bus sono solo l’inizio. L’Atac sta già pensando a quali linee potranno essere completamente elettrificate. Tra le candidate c’è la 64, una tratta iconica che collega la Stazione Termini a San Pietro: un percorso trafficato, frequentato da romani e turisti, perfetto per dimostrare che la svolta green è possibile.

Nel frattempo, i mezzi elettrici si alterneranno su diverse linee per testarne le prestazioni reali. “Dobbiamo verificare che le previsioni su carta funzionino anche nella vita quotidiana”, hanno spiegato i dirigenti Atac in Commissione Mobilità.

700 autisti in formazione: guidare il futuro

Non basta elettrificare i mezzi: serve anche chi li sappia guidare. Dal mese di dicembre, 700 autisti sono in formazione per imparare a gestire questi nuovi giganti silenziosi. Non è solo una questione di guida, è un cambio di mentalità: accelerazioni diverse, ricariche programmate, gestione ottimale delle batterie.

Una sfida che coinvolge tutti: dai tecnici agli autisti, dai cittadini all’amministrazione.

Roma accelera sulla mobilità sostenibile

L’obiettivo è chiaro: 411 bus elettrici in servizio entro il 2026. Un traguardo che, se raggiunto, renderà Roma una delle città europee con la flotta di mezzi pubblici più sostenibile.

Non sarà una rivoluzione semplice né immediata, ma il primo passo è stato fatto. Con qualche intoppo, certo, ma con la determinazione di cambiare il volto della mobilità capitolina.

