La sindaca di Lecce borseggiata in pieno centro a Roma: sparita la borsa con soldi e cellulare

Una visita istituzionale nella Capitale si è trasformata in una spiacevole disavventura per Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, vittima di un borseggio proprio nel cuore di Roma.

Era il 5 marzo, e la prima cittadina del comune salentino si trovava nella Capitale per partecipare a due incontri istituzionali, uno sui balneari e l’altro sulle questioni amministrative dei comuni.

Dopo gli impegni ufficiali, durante una pausa, ha deciso di concedersi una passeggiata all’interno della Galleria Alberto Sordi, uno dei luoghi più frequentati del centro storico.

È stato lì, in un attimo di distrazione, che i borseggiatori sono entrati in azione. Nessuno si è accorto di nulla, né lei né le persone che erano con lei.

Solo dopo essersi allontanata, la sindaca ha realizzato che la sua borsa era sparita. Dentro, oltre a effetti personali, c’erano soldi e il cellulare.

Immediatamente ha allertato le forze dell’ordine, denunciando l’accaduto. Al momento, la polizia sta indagando per risalire ai responsabili, analizzando anche eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.