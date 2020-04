‘La spesa sospesa’ nel V Municipio

L’Assessorato al Commercio del Municipio Roma V ha assunto la regia di un progetto di solidarietà cittadina: ‘La spesa sospesa’.

La finalità è quella di promuovere una raccolta di provviste relative a beni di prima necessità non deperibili nei supermercati e negli esercizi commerciali del territorio, dove ogni cittadino potrà donare parte della sua spesa, che verrà poi distribuita per il tramite delle Associazioni C.N.G.E.I. -FIS- Scouts; ODV Nonna Roma; Coop. Soc. Assalto al Cielo; Centro iniziativa Popolare Alessandrino, 7° Gruppo Protezione Civile che si occuperanno della consegna ai più bisognosi.

Tutti gli esercizi commerciali interessati dall’iniziativa saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale, in continuo aggiornamento e, per manifestare l’interesse all’iniziativa, dovranno compilare il sotto riportato modulo “All. A” da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:

redazionesitoweb.mun05@comune.roma.it e p.c. presidenza.mun05@comune.roma.it