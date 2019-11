La Stanza della Cultura e il Sorriso

La Stanza della Cultura, presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692, sabato 19 ottobre 2019 ha ripreso le sue attività con un incontro festoso.

Tenendo fede al motto sempre valido di “Mens sana in corpore sano (Mente sana in un corpo in salute)” i componenti del GALet (Gruppo di ascolto letterario) hanno deciso di dedicare il loro primo incontro di lunedì 11 alle ore 18 al tema del sorriso.

Ogni partecipante porterà all’incontro suoi versi o testi in prosa che abbiano come tema “IL SORRISO” che saranno condivisi con i partecipanti. Ovviamente non è obbligatorio leggere testi propri. Si potrà anche leggere testi o sketch dedicati al sorriso di poeti o scrittori passati o contemporanei. Sono gradite anche foto e pitture sullo stesso tema.

Il Sorriso sarà infatti il tema portante dei prossimi incontri del GALet (gruppo di ascolto letterario) e di una piccola mostra a tema, work in progress e aperta a tutti, allestita nella Stanza della Cultura.

A proposito di foto sono già in mostra presso la Stanza della Cultura alcuni bellissimi scatti del fotoreporter Valter Sambucini.

http://www.valtersambucini.it/ –

https://www.facebook.com/valter.sambucini.5

Che il sorriso sia una vera e propria medicina e che faccia bene sia psicologicamente che fisiologicamente, fungendo in taluni casi quasi da “antidolorifico naturale” è cosa nota da secoli. Ed è per questo motivo che della Stanza della Cultura presso la Farmacia Federico ha scelto di “condire” le diverse attività con questo prezioso “ingrediente”.