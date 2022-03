La “Stanza della Cultura” il 26 marzo riparte dall’Anfiteatro

Sabato 26 marzo 2022 alle ore 15 presso l’Anfiteatro del parco Tor Tre Teste i componenti della “Stanza della cultura” si sono dati appuntamento, seppure con le doverose cautele dettate dal Covid non ancora sconfitto, per riprendere i contatti in presenza e rimettere in moto le fila delle attività culturali.

Per la verità queste non sono mai cessate del tutto: sono proseguite con lo scambio continuo nel Gruppo della Stanza della Cultura e nella pubblicazione di articoli e di informazioni nella pagina del Diario di Quartiere. C’è stato anche un lavorio per proseguire l’azione tesa a ricostruire una Comunità e dare un’anima al quartiere Tor Tre Teste.

A questo proposito sono da segnalare la pagina speciale curata mese dopo mese da Stefano Federico e Vincenzo Luciani sul giornale “Abitare A”, le attività sul sociali gravitanti attorno alla parrocchia San Tommaso d’Aquino ed anche gli stimolanti articoli su temi di attualità del parroco don Domenico Vitulli e di Attilio Migliorato, pubblicati su “Abitare a Roma”.

Nell’incontro del 26 marzo si farà il punto della situazione e si progetteranno le iniziative future. Oltre a quella dei membri della Stanza della cultura è gradita la presenza di tutti coloro che intendono fare qualcosa per il loro quartiere.