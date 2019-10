La storia del colonialismo, conversazione con Roberto Ivaldi

Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina, Conversazione con Roberto Ivaldi sul tema: La storia del colonialismo

Introduzione di Antonio Fadda.

Roberto Ivaldi: Ingegnere. Presidente della Soc. Altair Info Srl (informatica-qualità-ambiente). Già Professore a Contratto di “Cibernetica e Teoria dell’Informazione” presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Cultore di storia dei paesi coloniali e della Roma medievale.

Pubblicazioni edite dall’autore:

“La Storia del Colonialismo”, Roma, Newton & Compton, 1998

“La via delle Indie”, Roma, Newton & Compton, 2000

“Le mura di Roma”, Roma, Newton & Compton, 2005

“La bottega della seta di Giò”, Milano, Lampi di stampa, 2009

“Il mistero dei Cosmati”, Roma, Exòrma, 2013

“Joe’s Life Tale”, Orlando (Florida), Donnaink Pub., 2014

“Una storia marittima”, Alcobendas (Madrid), Libroventura, 2017

“Una storia barocca”, Roma, Europa Edizioni, 2017

“Una storia indiana”, Padova, Altromondo Editore, 2017

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2019/20; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.