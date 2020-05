La straordinaria troppo breve storia di Joseph Bouasse Perfection

Nato l’1 settembre 1998, Joseph Bouasse arrivò da migrante 6 anni fa a Roma, ancora minorenne, dal Camerun con l’inganno di un futuro nel calcio ma fu subito abbandonato, dovendo poi vivere in strada.

Il suo futuro se lo era poi costruito a Pietralata, anche grazie a Liberi Nantes, arrivando nella Primavera della A. S. Roma (grazie a Walter Sabatini). Purtroppo un arresto cardiaco lo ha portato via ieri, a soli 21 anni.

Attualmente era in forza all’Universitatea Cluj, squadra di seconda divisione rumena, dopo essere stato qualche mese nel Vicenza.

Così lo ricorda su Facebook la Liberi Nantes

Joseph è corso in cielo.

Si alzavano nuvole di polvere del vecchio Campo Sportivo XXV Aprile – Pietralata quando scattava.

Era dura stargli dietro, i suoi compagni di squadra arrancavano, per gli avversari era un fruscio improvviso giunto da chissà dove.

Veniva dal Camerun Joseph, arrivò da noi come arrivano tutti i ragazzi, migliaia in questi 13 anni. Sanno che a Pietralata c’è un campo e una squadra in cui tutti possono giocare, una grande famiglia accogliente dove l’unica cosa che conta è stare insieme per giocare e non pensare ad altro.

Era poco più che un adolescente quando arrivò da noi, qualche pescecane con pochi scrupoli l’aveva notato nel suo paese e lo aveva portato in Italia promettendogli il Paradiso del grande Calcio. Si ritrovò abbandonato alla Stazione Termini, solo e senza punti di riferimento.

Dopo i primi momenti di smarrimento ritrovò un po’ di fiducia e la Liberi Nantes per qualche mese divenne la sua nuova casa sportiva.

Era davvero impressionante vederlo giocare, fu per questo che facemmo un’eccezione, l’unica di tutta la nostra storia: lo segnalammo a qualche talent scout affinché potesse avere un’opportunità nel mondo del professionismo.

Lo accolse la A.S. Roma che poi decise di tesserarlo una volta raggiunta la maggiore età.

Di lì in poi Joseph ha percorso la sua strada, noi abbiamo fatto il tifo per lui seguendolo un po’ più da lontano ma continuando a coltivare la speranza di vederlo tornare un giorno a Pietralata per fare una sgambata insieme ai suoi vecchi compagni di squadra.

Ce lo porta via improvvisamente una notte di primavera, così rapidamente che quasi stentiamo a crederci. Forse questo vento che soffia oggi su Roma è solo l’ennesimo scatto bruciante di Joseph, che quando parte lui…, beh! provate a prenderlo se ci riuscite.

Ciao ragazzo, giovane Nantes, che ti sia lieve la terra.

Le condoglianze della A.S. Roma

L’A.S. Roma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore

Il ricordo di Angelo Mangiante

Era arrivato da migrante. Senza scarpe e un posto per dormire. Lo salvò la Liberi Nantes, che concede aiuto ai rifugiati. Alla Roma tra i giovani lo volle Walter Sabatini e sfiorò esordio in A. Poi Vicenza e Cluj. È morto a 21 anni per infarto. Buon viaggio Bouasse