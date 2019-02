Sono indignato. L’uso della supercazzola, termine messo in bocca ad Ugo Tognazzi nel primo Amici miei, ma inventato da un regista e da sceneggiatori toscani, utilizzato dal Ministro Di Maio per sostenere che il ridimensionamento della TAV è una supercazzola, mi appare degna di un eretico dell’ironia, un erroneo obbrobrio, un insulto all’umorismo toscano che, a partire dai versi di Cecco Angiolieri, attraverso i racconti di Giovanni Boccaccio, dopo secoli di variegata ironia, approda ai giorni nostri con la scanzonata satira di Roberto Benigni o con il meno noto, ma altrettanto divertente, Dizionario Universale di Ettore Borzacchini.

È evidente la scarsa conoscenza che dimostra il Vicepremier (attributo che gareggia con la supercazzola, in quanto a fantasiosa, edulcorata creatività governativa) circa le finalità che il bravo Conte Mascetti si proponeva, utilizzando la circonlocuzione di parole, fino a chiosarla con un come fosse Antani, dopo aver etichettato l’immaginario topos come quello con scappellamento a destra, con fin troppa, palese evidenza che ne doveva esistere un altro con scappellamento a sinistra. Si trattava di un semplice espediente linguistico e lessicale per impapocchiare – con arte e nobile loquela – l’interlocutore e trarsi d’impaccio da difficoltà momentanee, impreviste o contingenti.

Ora, vede Di Maio, la TAV consiste in un buco, iniziato da tempo, che si fa o non si fa, senza andare a scomodare un cult cinematografico, come quello di Amici miei, forse per confondere la confusione governativa, esistente su più di un argomento, programma o progetto, che contrasta con la sintonia di intenti, da parte di chi si è candidato a governare, auspicata da una buona frangia dell’elettorato.

Mi dia retta, Vicepremier, se vuole nascondere dietro una battuta, la gravità di un guazzabuglio governativo da cui non sa come togliersi d’impaccio, ricorra a qualche battuta dei suoi conterranei e valenti comici napoletani. Non ha che l’imbarazzo della scelta. Ci sarebbe il famoso siamo uomini o caporali? – ancora molto attuale – del grande Antonio de Curtis; o forse si adatterebbe meglio ai tempi che corriamo il siamo vincoli o sparpagliati? dell’altrettanto celebre Pappagone, nato dalla sottile comicità di Peppino De Filippo e tanto amato dal popolo televisivo negli anni “60 del secolo scorso.

A livello governativo, i problemi da individuare e risolvere sono ben altra cosa. Sono un patrimonio tutto nostro, che il neo eletto ambasciatore italiano all’UNESCO, definirebbe: sono chezzi!! Argomenti difficili da trattare, per risolvere i quali bisognerebbe possedere la preparazione politica che io non ho, come molti altri concittadini, e che per questo ci siamo guardati bene dal candidarci a governare.

A ognuno il suo. Ma sono molto perplesso che l’attribuzione dei ruoli sia conforme alla formazione di base che troppi politici non hanno e, purtroppo, non basta per questo ripensare, con piacere e nostalgia. a film andati che hanno divertito il pubblico. Ne volete due? Amici miei e Febbre da cavallo. Accoppiata vincente.

