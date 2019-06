Lunedi 17 giugno 2019 ore 17.30 nel Parco Petroselli in viale Rousseau 90, Assemblea Pubblica “La Tiburtina nel 75° della Liberazione”.

Nel territorio della Tiburtina dal settembre del 1943 al giugno del 1944 si affermò la contestazione e la disobbedienza contro l’occupazione tedesca; si formarono gruppi di resistenza e di guerriglia urbana, si costruì la resistenza civile. Il prezzo pagato dalla popolazione fu alto: stragi, deportazioni, assassinii.

Nell’Anniversario della Liberazione, che quest’anno assume ancor più valore grazie al conferimento della medaglia d’oro al valore militare alla città di Roma per la guerra di Liberazione, il ricordo di quelle stragi e il rispetto per le donne e

gli uomini che ne furono vittime non può venire meno.

Intervengono all’Assemblea:

AUGUSTO POMPEO Storico Della Resistenza Romana

GIANNI FOCACCI Ass. Naz. Ex Deportati Nei Campi Nazisti

FLAVIA GARZIA Sez. Anpi Tiburtino-Pietralata “Caterina Martine

CLAUDIO GRAZIANO Arci

Partecipa Presidente del Consiglio IV Municipio di Roma

Sono invitati: la Presidente e l’Assessore alla Cultura del IV Municipio di Roma