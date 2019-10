Sabato 5 ottobre alle ore 10 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi a Colli Aniene, assemblea sul tema: “La Torre della Cervelletta si salverà! – Trovati e stanziati fondi e progetto per la messa in sicurezza della Torre medievale e del Casale.”

INTERVENGONO

Eleonora Guadagno

Presidente Commissione Cultura Comune

di Roma

Roberta della Casa

Presidente IV Municipio

Michele Zampilli

(docente architettura Roma 3)

“Da 30 anni – affermano i promotori dell’incontro – aspettavamo un intervento di salvaguardia e vogliamo festeggiare questo evento con tutti i cittadini. Nel corso dell’incontro verranno anche fornite informazioni sul bando “Roma decide“ per il bilancio partecipativo 2019 ed in particolare verrà descritta l’idea progettuale “Cervelletta: tra storia e natura”. La proposta, qualora selezionata attraverso il vostro voto (si voterà dal 12 al 21 Ottobre prossimo), attiverà un processo partecipato (con il coinvolgimento di scuole, università, associazioni, cittadini ed istituzioni), che avvierà lo sviluppo graduale della importante risorsa culturale ed ambientale che il Complesso Monumentale della Cervelletta rappresenta per l’intero territorio di Roma Est. Qui trovate una sintesi della proposta presentata e delle modalità di voto ( https://www.facebook.com/pg/unitiperlacervelletta/photos/?tab=album&album_id=900710036951780 )