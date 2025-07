La trappola dei borseggi a Roma: portafogli, mappe e inseguimenti tra le vie del centro

Roma, mercoledì sera, autobus 87. Due giovani donne si avvicinano con fare sicuro a un turista inglese, certi movimenti, una spinta, una mano rapida. Ma questa volta il copione cambia.

L’uomo, tutt’altro che sprovveduto, capisce tutto e reagisce: le blocca, le immobilizza. All’arrivo a piazza Venezia, ad attenderle ci sono i carabinieri. Per le due cittadine bosniache di 23 e 25 anni, già note alle forze dell’ordine, scatta la denuncia.

È solo uno degli episodi che raccontano di una Roma dove borseggi e scippi sono diventati quasi una seconda lingua, specie nei luoghi turistici più affollati. Ma anche dove cresce la vigilanza e, talvolta, la prontezza delle vittime.

Negli ultimi giorni, i carabinieri del Comando Provinciale hanno fermato ben 11 borseggiatori, in una sorta di operazione continua contro la microcriminalità che colpisce soprattutto chi visita la città.

Ladri nella calca: ma i carabinieri osservano

Alla fermata dei bus di largo di Torre Argentina, due romeni, senza fissa dimora e con precedenti, approfittano della confusione per sfilare un portafoglio dalla borsa di una turista tedesca. Ma ad assistere alla scena ci sono i militari: li fermano sul fatto. La turista, ignara, viene accompagnata in caserma e si vede restituire il portafoglio.

Stessa scena in via Cavour, all’altezza dei Fori Imperiali: stavolta a cadere nel mirino è una turista americana. Ma anche qui i carabinieri erano appostati: fermano due giovani, 22 e 23 anni, entrambi già noti, con ancora la refurtiva addosso.

Tre ragazzine e una mappa: il trucco alla Fontana di Trevi

In zona Fontana di Trevi, un gruppo di tre donne bosniache, tra cui due minorenni, riesce a sfilare il portafoglio a un turista francese con l’aiuto di una cartina turistica. Un trucco vecchio, ma ancora efficace. Almeno finché non arrivano i carabinieri. Anche in questo caso il portafoglio viene recuperato e restituito.

Da Via del Corso a Via del Babuino: ladri inseguiti a piedi

In via del Corso, due donne romene, trentenni e recidive, si avventano su un turista brasiliano. Il furto riesce, ma la fuga è breve: intercettate dai carabinieri, vengono fermate e portate in caserma.

Più rocambolesca la scena avvenuta in via del Babuino: una coppia di turisti cinesi subisce uno scippo e cerca di trattenere il ladro. Lui si divincola e scappa, ma uno dei militari lo individua e parte all’inseguimento. Dopo 150 metri, lo raggiunge. È un 22enne romeno, arrestato e portato in caserma.

Alla fermata Termini della metro, invece, una guardia giurata blocca un uomo che aveva appena sottratto un cellulare da oltre mille euro a un turista canadese. I carabinieri intervengono subito dopo.

Anche nei ristoranti e nei vicoli: i furti non si fermano

In zona Testaccio, un cittadino cubano entra in un ristorante, afferra una borsa lasciata sulla sedia e si dà alla fuga. Ma il personale lo rincorre e chiama il 112. Poco dopo, i carabinieri lo arrestano recuperando il maltolto.

All’Esquilino, una 35enne romena, già sottoposta a misure cautelari, viene fermata dopo un borseggio ai danni di un sessantenne italiano. Anche per lei scattano le manette.

Roma in trappola tra turismo e criminalità

I borseggi, specie in centro, continuano a essere una vera e propria piaga. Ma tra pattuglie in borghese, appostamenti mirati e qualche reazione decisa delle vittime, qualcosa sembra cambiare. Almeno per chi, come il turista inglese di mercoledì, non si lascia sorprendere e anzi, riesce a sorprendere i ladri.

