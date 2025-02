La verità è sempre rivoluzionaria

“Perché indugiamo tanto, Padre Santo? Volemo segà er collo ai carbonari Targhini e Montanari? Er boia aspetta e ce diventa vecchio. Dateje sotto e bona notte ar secchio.” (il calzolaio Cornacchia [Nino Manfredi) nel Film del 1969 “Nell’Anno del Signore” di Luigi Magni, legge una “pasquinata” che ha appena finito di scrivere)

******

Nel Film di Luigi Magni, di cui avete appena letto una battuta, il calzolaio Cornacchia, novello Pasquino, risponde al suo discepolo, Bellachioma, che gli dice: “Nun basta sapè scrive, ce vonno pure li pensieri e io nun ce l’ho”. “Tu scrivi” – è la risposta di Cornacchia – “li pensieri vengono scrivenno”. E prosegue: “Ti fo un esempio. Se tu dici a uno ‘li mortacci tua’, è ‘na parolaccia. Se la scrivi, diventa un pensiero.”. E poi – prima di chiedere asilo (meglio “Pace e minestra”) al vicino Convento, Cornacchia va ad attaccare “l’urtimo pigramma” sulla statua di Pasquino, la dannazione di marmo delle notti del Colonnello Nardoni della Gendarmeria pontificia.

Certo, si tratta solo di un Film, di una finzione cinematografica, ma chi dice che nella realtà della Roma del “Papa Re” (il Cardinale Giovanni Maria Mastai-Ferretti, Pio IX) le cose non siano andate proprio così.

“L’urtimo pigramma” di Pasquino-Manfredi

Nel Film di Magni, il Colonnello Nardoni (Enrico Maria Salerno) legge “l’urtimo pigramnma” di Pasquino-Manfredi, appeso alla statua parlante: “Preti vendicativi / Napoleon cascò /sapete voi perché? / Perché non vi scannò. / Due volte già cadeste / senza cavarne frutto / v’avverto, un terzo fulmine / v’annienterà del tutto. //

La statua di “Pasquino”, com’era e com’è oggi

Ieri: Menelao che sorregge il corpo di Patroclo morente

Oggi: la statua com’è

Quella di Pasquino è una delle sei “statue parlanti” della città di Roma, la più nota e conosciuta. Queste statue erano usate dai romani (almeno quelli che sapevano leggere e scrivere) per evidenziare il malumore popolare, mediante critiche e componimenti satirici, contro i governanti e la loro arroganza, il tutto senza essere incriminati. La statua di Pasquino si trova in una piccola Piazzetta che oggi porta il suo nome, Piazza Pasquino, non lontano da Piazza Navona, dove probabilmente comincia la sua storia.

Scrive, al riguardo, Fabio Salemme sul suo Blog: “si racconta infatti, che su una piazzetta di Roma, Piazza Pasquino (l’antica Piazza del Parione) nel 1500 ci fosse la bottega di un sarto romano di nome Pasquino, famoso per le sue battute sarcastiche ed argute e più taglienti delle forbici che usava per lavorare. Non mancano naturalmente altre leggende con altre figure come il: Barbiere, il Fabbro e il Calzolaio.

Secondo Teofilo Folengo [Poeta italiano del ‘500, tra i maggiori esponenti della poesia maccheronica, Ndr.] “Mastro Pasquino” sarebbe stato addirittura un Ristoratore che aveva il suo ristorante in questa piazza, oppure, una recente ipotesi sostiene che si trattasse di un docente di grammatica latina, ed infine rappresenterebbe uno dei protagonisti del Decamerone di Boccaccio. In ogni caso al di là dei mestieri spesso umili si parla di una persona che sapesse leggere e scrivere (non era scontato a quei tempi, soprattutto nelle classi sociali più basse) con un animo irriverente che sfociava nella satira pungente.”. E ancora: “Probabilmente iniziò per caso ad essere utilizzato dal popolino per esporre le pungenti satire anonime verso i suoi conoscenti un po’ per sfottò, ma con il tempo, il nostro poeta satirico si “specializzò” in feroci satire politiche. Pasquino infatti aveva capacità di far ridere e allo stesso tempo riflettere, criticando il potere dei governatori della città eterna con una critica feroce e irriverente. Naturalmente il potere di cui parliamo era concentrato nelle mani del clero e della nobiltà, a cui si rivolgevano le battute del nostro Pasquino. I rappresentanti di queste classi però esitavano a punirlo consapevoli della sua grande popolarità che questi riscuoteva sulla cittadinanza e timorosi di ripercussioni nel popolino.”. “Alla morte di Pasquino i potenti pensarono di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo e di non essere più bersagliati da queste satire, ma evidentemente si sbagliarono. La leggenda infatti, ci racconta che la bottega del nostro sarto fu demolita a seguito dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Orsini (oggi Palazzo Braschi) nel XVI secolo (1501), voluti dal potente cardinale Oliviero Carafa e condotti da Bramante (l’architetto della moderna Basilica di San Pietro). Durante questi lavori però, verrà rinvenuta nel sottosuolo un busto marmoreo antico e assai consumato, che ancora oggi si trova su questa piccola piazza di Roma, l’antica Piazza del Parione, oggi Piazza Pasquino.”.

******

Riguardo la statua di Pasquino, così scrive la Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali: “La statua del cosiddetto Pasquino raffigura un torso mutilo appartenente ad un gruppo marmoreo raffigurante Menelao col corpo di Patroclo della prima età ellenistica (III sec. a.C.). Sembra che in origine la statua, ritrovata nel 1501 in seguito a degli scavi, ornasse lo Stadio di Domiziano, ossia l’attuale Piazza Navona e che nello stesso anno fu collocata nella sede attuale dal Cardinale Oliviero Carafa. Quella del Pasquino è la più celebre statua parlante di Roma, divenuta nei secoli una figura caratteristica della città ed espressione del potere della parola del popolo. Infatti, ai piedi della statua, ma più spesso al collo, venivano appesi cartelli contenenti versi satirici, diretti a beffeggiare importanti personaggi pubblici. Rappresentano le cosiddette pasquinate che esprimevano il malumore popolare nei confronti del potere e dell’arroganza dei suoi rappresentanti. Si conoscono varie repliche del prototipo originario e, la versione più rispondente al modello iniziale, sembra essere quella dell’Università di Lipsia. Fra le copie antiche, la più conosciuta è di sicuro quella proveniente da scavi romani del XVI secolo ed esposta nella Loggia dei Lanzi a Firenze. Sempre nel capoluogo toscano è presente un’altra variante dello stesso soggetto, nella collezione di Palazzo Pitti. Una bella replica della testa di Menelao è conservata ai Musei Vaticani.”.

Qualche Pasquinata celebre

Quella per la morte di Papa Leone X Medici (1513-1520), passato alla storia per la vendita delle indulgenze, che usava per pagare i grandi progetti artistici a Roma e a Firenze: «Gli ultimi istanti per Leon venuti, / egli non poté avere i sacramenti. / Perdio, li avea venduti!»

Quella contro Papa Urbano VIII, Barberini che nel 1625 fece asportare e fondere il bronzo del pronao del Pantheon per costruire il baldacchino di San Pietro: «Quel che non fecero i barbari, / lo fecero i Barberini»

Quella contro Donna Olimpia Pamphilj (Pimpaccia), la cognata di Papa Innocenzo X Pamphilj (1644-1655): «Per chi vuol qualche grazia dal sovrano / aspra e lunga è la via del Vaticano. / Ma se è persona accorta / corre da Donna Olimpia a mani piene / e ciò che vuole ottiene. / È la strada più larga e la più corta.»

In ultimo, la pasquinata contro Napoleone Bonaparte, che aveva il vizio di prendere le opere d’arte nei Paesi conquistati e portarle in Francia. Si tratta di un colloquio con Marforio: «Marforio: È vero che i francesi sono tutti ladri? / Pasquino: Tutti no, ma BonaParte si!». [Marforio è un’enorme scultura marmorea di epoca romana, risalente al I° Secolo, raffigurante forse il Dio Nettuno, l’Oceano o il Tevere. Fu una delle sei statue parlanti di Roma, forse la più nota dopo Pasquino. La statua è conservata nei Musei Capitolini, Ndr.].

Nel 1939, in occasione della visita di Hitler a Roma la città fu addobbata di archi trionfali di cartapesta, finte prospettive di palazzi presi da Cinecittà. Pasquino parlò ancora e disse: “Povera Roma mia de travertino / te sei vestita tutta de cartone / pe’ fatte rimirà da ‘n imbianchino / venuto da padrone” //

E nel 1943 – mentre i romani aspettano di essere “liberati” dagli alleati, ce n’è anche per gli americani. Pasquino, infatti, parla ancora e dice: “Americani, tenete duro, che presto verremo a liberarvi” anche se – come raccontava il giornalista Paolo Monelli – stavolta. per parlare. Pasquino approfitta del muro di una casa di Trastevere.

D’altronde quella non era la prima volta che la più famosa “statua parlante” romana per far conoscere il suo pensiero usava un luogo diverso da quello in cui dimorava e cose diverse dal suo corpo di marmo. Infatti, già nel Luglio del 1943 – dopo il disastroso bombardamento di San Lorenzo – su un muro di una casa del Quartiere Casilino, anch’esso colpito dai bombardieri alleati, Pasquino (ovvero il sarcasmo popolare romano) parla ancora e dice: “Mejo l’americani su la capoccia che Mussolini tra li cojoni”.

*****

Dunque, questa statua parlante, che da tempo la città ha fatto sua, intitolandogli una Piazza, non ha mai avuto paura di parlare e di dire la sua su tutto e tutti: sui potenti, sui loro lacchè e su quanti li servivano ossequiosi e ne ricavavano vantaggi. Chissà che anche oggi quella statua ridotta a poca cosa, ma rimasta nel tempo pungente e sarcastica, non riprenda a parlare.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.