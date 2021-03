“La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo” di Vincenzo Iurillo

In occasione della Giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che ogni anno si celebra il 21 marzo, il 22 Marzo alle ore 15.00 il Municipio Roma V ospiterà Dario Vassallo, autore del libro, insieme al giornalista Vincenzo Iurillo, “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo”.

Sarà un’occasione per ricordare la storia di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010 in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura.

Angelo Vassallo è ricordato dall’Associazione Libera nel triste elenco delle vittime innocenti delle mafie ed il fratello Dario non ha mai smesso di battersi per conoscere i nomi dei mandanti e degli assassini.

L’iniziativa è organizzata dagli assessorati alle politiche culturali ed alle politiche scolastiche del Municipio Roma V e si inserisce nel percorso incentrato sulla cultura della legalità e sulla lotta alle mafie avviato insieme alle scuole del territorio.

Così Maria Teresa Brunetti, Assessore alle Politiche Culturali del V Municipio: “La presentazione del libro “La verità negata” è un’occasione per far conoscere agli studenti delle nostre scuole l’integrità morale di una persona come Angelo Vassallo che aveva scelto di far diventare il territorio in cui viveva un fiore all’occhiello della Campania. Se “il sindaco pescatore” è stato un esempio di un modo autentico di fare politica, incentrato sull’amore per il territorio in cui era nato, il fratello Dario, che siamo onorati di poter avere tra noi, rappresenta l’instancabile ricerca della verità cui tutti siamo chiamati. Lo Stato deve dare delle risposte laddove mancano: mancano ai familiari delle vittime, mancano alle persone civili che credono nella giustizia”.

Così Maria Elena Mammarella, Assessore alle Politiche Scolastiche del V Municipio:

“La presentazione del libro del Dottor Vassallo sarà un’occasione per appassionare gli studenti sulla cultura dell’antimafia, che nasce dall’esempio di Angelo Vassallo tragicamente scomparso perché dava fastidio a chi voleva usurpare il territorio che amministrava. Siamo sicuri che la storia del “sindaco pescatore” stimolerà la creatività degli studenti a partecipare all’Avviso Pubblico per la campagna di sensibilizzazione sulla cultura della legalità e sulla lotta alle mafie emesso dal nostro Municipio”.

Per ulteriori informazioni e per richiedere il link di partecipazione all’evento: Presidenza Municipio V mail: presidenza.mun05@comune.roma.it ; Assessorato Politiche Culturali Municipio Roma V: 0669606223-220; Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche Municipio Roma V: 06 69607202-203.