“La via dell’Acqua”, alla scoperta del fiume Aniene

Un nuovo evento per scoprire angoli della natura a pochi passi da casa, parliamo dell’evento gratuito ed aperto a tutti “La via dell’Acqua” organizzato dall’associazione di promozione sociale “Gli amici Di Conca D’Oro – APS” che per domenica 24 settembre 2023, ha organizzato un evento per scoprire alcuni angoli nascosti della riserva naturale dell’Aniene.

In un percorso di circa 7 km immerso nella natura, i partecipanti potranno scoprire una parte della riserva naturale più grande di Roma, ma soprattutto trascorrere una mattina all’insegna del benessere salutare ed amicizia.

Per maggiori informazioni visitate il sito dell’associazione visibile qui https://concadororoma.blogspot.com/2023/09/evento-gratuito-la-via-dellacqua.html

Appuntamento domenica 24 settembre ore 09.15 al parco delle Valli, entrata di via Val D’Ala 19.