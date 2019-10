La via Francigena. Raccontare i cammini

Venerdì 18 ottobre 2019, alle ore 17.30, alla biblioteca Gianni Rodari in via Francesco Tovaglieri 237 A a Tor Tre Teste saranno presentati due libri sulla via Francigena.

Si tratta delle raccolte di racconti “La nostra Francigena” e “Sulle orme dei pellegrini” AA.VV. Betti Editrice. Le esperienze di viaggio degli autori di racconti ispirati alla Via Francigena editi dalla Betti Editrice Letture dai racconti di Matteo Minerva “Il riposo delle farfalle” e “Senza perdersi mai”

Intervento di Gabriella Massa, Presidente dell’Ass.ne Roma Slow Tour, sul ruolo del turismo lento come opportunità per i territori.

L’incontro sarà preceduto da una camminata organizzata dal C.E.A. Municipio V da Villa Gordiani al Parco di Tor Tre Teste.