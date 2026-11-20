Un edificio pubblico fermo dal 2013, sgomberato dalle occupazioni l’anno scorso e ora al centro di un recupero per ospitare un servizio di prossimità. A Labaro sono iniziati nei primi giorni di novembre i lavori di ristrutturazione dell’immobile di via Offanengo, già sede Asl, con l’obiettivo di concludere l’opera entro la primavera del 2027.

Il percorso è iniziato nel gennaio 2023 con l’acquisizione dal Dipartimento Patrimonio e con la risoluzione n. 28 votata dal Consiglio municipale per ricavarne l’Ufficio Anagrafico; nel 2024 l’intervento con forze dell’ordine e uffici del Sociale ha portato allo sgombero degli ambienti occupati, aprendo la strada alla sanificazione e alla bonifica finanziate con 585.000 euro.

L’impegno municipale per accessibilità e qualità del lavoro: «Restituire risorse inutilizzate alla comunità»

Il nuovo polo anagrafico offrirà a cittadini e dipendenti municipali ambienti più luminosi, accoglienti e attrezzati, affiancati da un ampio parcheggio esterno per ridurre i disagi all’utenza.

«Crediamo che la riqualificazione dei quartieri passi anche dalla capacità delle istituzioni di prendersi cura del patrimonio pubblico, valorizzarlo e renderlo nuovamente una risorsa per la comunità», affermano il minisindaco Daniele Torquati e l’assessore Alessandro Cozza, sottolineando che rigenerare strutture dismesse significa sostenere le periferie e rafforzare l’efficienza dei servizi.

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