Laboratorio corale alla Cervelletta

Ieri 21 giugno 2022, alle 9.30, presso il Parco della Cervelletta, si è tenuto un laboratorio di coro a libera partecipazione.

L’evento è stato promosso, in occasione del solstizio d’estate e della festa della musica dal G.E.C. GRUPPO ECOLOGICO CERVELLETTA, progetto educativo/sociale dell’associazione EduLogosArt – azioni educative pluridimensionali in collaborazione con il Centro Studi Atelier 102 e l’Azienda Agricola La Nuova Cervelletta.

I partecipanti sono stati guidati dal Maestro Paula Gallardo ad apprendere e cantare in concerto tre canoni: “Cielo e terra possono passare, la musica no, non passerà”; Shosholoza, canto sudafricano di lavoro; “Lungo il fiume c’è un melo” che da più frutti in momenti diversi dell’anno…

Coinvolgimento, allegria e convivialità, grazie anche alla merenda allestita anch’essa all’ombra degli alberi della Cervelletta, hanno cementato il gruppo dei partecipanti e testimoniato l’impegno di salvaguardia del territorio portato avanti dal Coordinamento Uniti per la Cervelletta.