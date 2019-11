Laboratorio di riuso nel V Municipio 

Domani avranno inizio gli eventi promossi dal V Municipio nell’ambito della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti.

Il primo appuntamento sarà domani sera presso la Casa delle Culture e delle Generazioni in via Carace 18. Presenti dalle ore 18, la giornalista e autrice di molti testi sulla riduzione degli sprechi e sul benessere, nonché Presidente del Movimento per la Decrescita Felice, Lucia Cuffaro che, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, organizzerà un laboratorio gratuito di riuso e riciclo aperto a tutti. Cuffaro, spesso ospite in programmi televisivi nei quali spiega pratiche di autoproduzione e curatrice del seguitissimo blog www.autoproduciamo.it , effettuerà una dimostrazione pratica su come riutilizzare gli “sprechi” alimentari.

Nel corso del laboratorio verrà mostrato come produrre pane e pizza a lievitazione naturale con pasta madre, in che modo conservare le verdure, come produrre germogli in casa, come sfruttare l’Okara di scarto per fare dolci e altre pratiche bio che si possono adottare a partire dalla cucina.

Lo scopo dell’incontro è quello di far conoscere, in maniera concreta e grazie all’interazione, queste pratiche ecosostenibili perché crediamo che solo tramite la presa di coscienza si possono cambiare profondamente le abitudini delle persone.

Dopo l’incontro i partecipanti riceveranno in regalo per e-mail una dispensa con le pratiche eseguite durante il workshop in modo da poter continuare ad applicare e diffondere quanto appreso.