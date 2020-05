laculturaincasaKIDS: attività e appuntamenti digital per bambini e ragazzi

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Con #laculturaincasaKIDS si raccontano le attività e gli appuntamenti digital per bambini e ragazzi, per tutta Italia, in questo periodo.

Questi alcuni dei contenuti web e social dedicati ai più giovani, dal 20 al 26 maggio. I canali social @culturaaroma danno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa.