Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: | Quartiere:

Ladispoli, lite in casa degenera: padre, madre e sorella feriti a coltellate

I tre familiari soccorsi in codice giallo all'ospedale di Bracciano. Il giovane bloccato dagli agenti e portato in commissariato. Indagini per ricostruire il movente

Giordano Rossi - 4 Settembre 2026

Una violenta aggressione consumata tra le mura domestiche, proprio mentre la famiglia era riunita per il pranzo. I fatti si sono verificati intorno alle 13:20 di venerdì 4 settembre a Ladispoli, nel quartiere Cerreto.

In un’abitazione di via Budapest, un cittadino di 30 anni, originario della Siria, ha impugnato un coltello da cucina scagliandosi contro i propri conviventi e provocando il ferimento di tre persone prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I fendente e la corsa in ospedale

La ricostruzione della sequenza dei colpi evidenzia la brutalità del raptus:

Il bilancio dei feriti: L’uomo ha colpito il padre di 63 anni agli arti superiori e inferiori, la madre di 57 anni alla spalla sinistra e la sorella diciannovenne al braccio sinistro.

I soccorsi medici: I tre feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati d’urgenza in codice giallo presso il presidio ospedaliero Padre Pio di Bracciano. Stando a quanto si apprende, nessuno di loro versa in pericolo di vita.

Il fermo in commissariato e le verifiche della Polizia

L’intervento tempestivo delle pattuglie sul posto ha permesso di neutralizzare l’aggressore:

L’accusa di tentato omicidio: Il trentenne è stato bloccato e trasferito negli uffici del commissariato di Polizia di via Vilnius, dove gli investigatori stanno procedendo nei suoi confronti con l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

Rilievi e movente: Nell’appartamento sono intervenuti anche i Carabinieri a supporto delle attività perimetriche e dei rilievi tecnico-scientifici, volti a chiarire le ragioni che hanno scatenato la furia dell’uomo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati