Ladri all’attacco: tredici arresti in pochi giorni tra furti e borseggi

Furti a raffica, i turisti diventano il bersaglio preferito dei ladri in città. Non sono solo i borseggi a infiammare le cronache, ma anche furti di ogni tipo. Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno arrestato ben tredici persone nel corso di operazioni anti-crimine.

Giovedì, in zona Porta Portese, la scena è stata drammatica. Una famiglia di turisti stranieri aveva parcheggiato l’auto sul Lungotevere a Ripa, senza immaginare che, di lì a poco, sarebbe stata derubata.

Al loro ritorno, hanno trovato l’auto completamente svuotata: valigie, tablet, occhiali e oggetti vari erano scomparsi, e il vetro dell’auto era frantumato.

Fortunatamente, un cittadino di buon cuore ha allertato il 112 e guidato le pattuglie fino a viale Marconi, dove l’auto con targa francese è stata fermata.

I carabinieri hanno arrestato due croati di 37 e 54 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, e denunciato un 16enne. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

Sabato pomeriggio, in circonvallazione Gianicolense, i ladri hanno trovato la strada sbarrata dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro.

I due malviventi avevano appena frantumato il finestrino di un’auto parcheggiata e rubato valigie e dispositivi elettronici. Alla vista dei militari, hanno cercato di scappare, ma uno è stato subito bloccato.

Grazie alla localizzazione di un dispositivo elettronico, il secondo complice, un 25enne peruviano, è stato rintracciato in zona Laurentina. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato tutta la refurtiva e altri beni rubati in precedenti colpi.

In via Flaminia, zona La Storta, i carabinieri hanno fermato un’auto con tre sudamericani che avevano tentato di evitare un controllo. Identificati come due cileni di 40 e 44 anni e un cubano di 35, tutti senza fissa dimora e con precedenti, erano in possesso di uno zaino contenente 1000 euro, 115 dollari canadesi e documenti personali, rubati poco prima da una turista canadese a Sutri. Lo zaino e il contenuto sono stati restituiti alla vittima, mentre i tre ladri sono stati arrestati e l’auto sequestrata.

Ancora una volta, ieri pomeriggio, una turista americana è stata derubata subito dopo aver espresso un desiderio nella Fontana di Trevi. Un gruppo di tre rom, tra cui una donna incinta, le ha sottratto il portafogli appena uscita dalla fontana. Le tre donne, tutte senza fissa dimora, sono state bloccate dai carabinieri della Stazione Roma Macao.

In via dei Condotti, due romene di 22 anni, entrambe senza fissa dimora, sono state colte sul fatto mentre sottraevano con abilità il portafogli di un turista americano. La refurtiva è stata immediatamente restituita.

Infine, in via del Corso, i carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto sono intervenuti in un negozio dove tre sudamericani stavano cercando di pagare con una carta di credito rubata.

Un 48enne cileno è stato arrestato, mentre altri due connazionali di 27 e 34 anni sono stati denunciati per l’utilizzo illecito della carta.

Tutte le vittime hanno sporto denuncia, e tutti gli arresti sono stati convalidati, dimostrando che la città non si arrende alla criminalità.

