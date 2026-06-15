Ladri camaleonti ripulivano grandi magazzini e boutique: 4 arresti. Usavano borse schermate e cambi d’abito

Entravano e uscivano dai grandi magazzini e dalle boutique di mezza Capitale, ripulendo gli scaffali a colpi di borse schermate e indumenti modificati.

Poi, una volta tornati all’auto, si cambiavano d’abito in pochi secondi per confondersi nuovamente tra la folla e presentarsi nell’esercizio commerciale successivo con un aspetto completamente diverso.

Una vera e propria “banda del trasformismo” quella smantellata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Romanina, che hanno arrestato quattro persone (tre uomini e una donna) con la pesante accusa di furto aggravato in concorso.

L’indagine lampo è scattata sul Grande Raccordo Anulare, dove una pattuglia di investigatori in borghese ha notato un’utilitaria muoversi nel traffico con un andamento strano e sospetto.

Un rapido controllo della targa in banca dati ha rivelato che il mezzo apparteneva a una società di autonoleggio, un dettaglio che ha spinto i poliziotti a mettersi in scia al veicolo e a iniziare un lungo servizio di pedinamento a fari spenti.

La Mappa dei Raid: Da Ciampino alla Prenestina

Il monitoraggio degli agenti ha permesso di documentare una vera e propria trasferta del crimine in giro per i distretti commerciali del quadrante est e sud della città.

La tecnica della banda era studiata nei minimi dettagli. Gli indagati entravano nei negozi a coppie, a distanza di pochissimi minuti l’uno dall’altro. Una volta messo a segno il furto, tornavano alla vettura a noleggio, nascondevano la refurtiva nel bagagliaio e si cambiavano daccapo i vestiti.

Questa messinscena serviva a ingannare il personale della sicurezza e a rendere inutili le descrizioni dei testimoni o i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso dei negozi appena colpiti.

Il Blitz al Centro Commerciale: Traditi dal “Rigonfiamento”

Il viaggio della banda si è interrotto bruscamente all’interno di un noto centro commerciale in zona Prenestina.

Gli investigatori della Romanina, che avevano osservato i quattro ripetere lo stesso identico copione, hanno notato un vistoso e innaturale rigonfiamento sotto la giacca di uno dei sospettati all’uscita dalle gallerie dei negozi. A quel punto è scattato il blitz.

La Trappola all’Auto

Sentendosi messi alle strette, i quattro hanno tentato di raggiungere la vettura nel parcheggio. Durante le concitate fasi del fermo, l’unica donna del gruppo ha cercato di disfarsi di un potente magnete professionale – utilizzato per spaccare i perni dei dispositivi antitaccheggio – lasciandolo scivolare sotto i sedili dell’abitacolo, ma il movimento non è sfuggito ai poliziotti.

Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di scoperchiare la centrale mobile del taccheggio.

Nel portabagagli è stata rinvenuta l’intera refurtiva sottratta poco prima nel punto vendita di viale Kennedy, che è stata interamente recuperata e riconsegnata ai legittimi e increduli proprietari.

Per i quattro trasgressori si sono aperte le porte delle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza