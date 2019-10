Laghetto del Parco di Tor Tre Teste: intervenire con urgenza

Appena una settimana fa abbiamo messo in rete una diretta video dal parco Palatucci a Tor Tre Teste.

In pochi minuti evidenziavamo: lo stato di abbandono dei vialetti, in alcuni tratti divenuti anche impercorribili, l’allagamento da mesi per perdite all’impianto idrico che alimenta il laghetto, le panchine rotte ed inservibili o addirittura seminascoste dalle erbe infestanti, uno spazio bimbi con giochi obsoleti e sprovvisti da sempre di una zona d’ombra.

Sorvoliamo sulla presenza dei resti di palme devastate dalla presenza del punteruolo rosso e sull’impianto di illuminazione ad energia solare non funzionante, ma questo non è assolutamente possibile sulle colonie di ratti che aumentano di giorno in giorno all’interno del laghetto.

Ne discapita la salute di tutti e in primo luogo dei bambini che rischiano di essere morsi nel momento in cui si sporgono dalla recinzione per ammirare le tartarughe e gli altri animali che li hanno nidificato e si riproducono.

Nella diretta video mostravamo la mancata manutenzione del laghetto e il mancato taglio dell’erba che ormai nascondeva la recinzione e le trappole per topi installate circa quattro anni fa proprio per cercare di eliminare quella presenza scomoda e pericolosa.

Dopo poche ore dalla diretta video un comunicato dell’assessore all’Ambiente Dario Pulcini, che AbitareA ha pubblicato, faceva l’elenco degli interventi fatti e di quelli in corso.

Nessun cenno però sugli interventi di manutenzione da fare in uno degli angoli più belli e frequentati dell’intero parco.

Ma adesso la presenza di un così alto numero di ratti, immortalati in un numero crescente di video da parte dei residenti, non ammette ritardi e siamo dell’avviso che il Servizio Giardini e il Dipartimento debbano immediatamente disporre il taglio dell’erba al laghetto Palatucci e la derattizzazione.

Invitiamo anche i frequentatori del parco di smettere di dar da mangiare alla fauna del laghetto perché questo non fa altro che aiutare la proliferazione della colonia dei temuti roditori.